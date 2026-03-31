Αδιάλειπτη περιαγωγή μεταξύ 5G+ δικτύων για πρώτη φορά στην Ευρώπη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού επιδοτούμενου έργου 5G SEAGUL.

Ο πρώτος διασυνοριακός 5G Standalone ψηφιακός διάδρομος στην Ευρώπη ολοκληρώθηκε μέσα από το ευρωπαϊκό έργο 5G SEAGUL, στο οποίο συμμετείχε η COSMOTE TELEKOM. Για την αδιάλειπτη συνδεσιμότητα στην οδική διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, δημιουργήθηκε ένας πρότυπος ψηφιακός διάδρομος (5G Corridor) με συνεχή κάλυψη 5G Standalone (5G+), μήκους 473 χιλιομέτρων στην οδική διαδρομή Βελεστίνο – Θεσσαλονίκη – Σόφια, και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στο διασυνοριακό τμήμα Προμαχώνας – Κούλατα. Πρόκειται για επίτευγμα που σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας (Connected and Automated Mobility – CAM), σε τομείς όπως: η ασφάλεια, η άνεση και οι υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Από αριστερά: Καθηγητής Παναγιώτης Δεμέστιχας, CEO and Chairman of the Board of Directors, WINGS, Θάνος Κασκαμανίδης, HaDEA, European Commission, 5G SEAGUL Project Officer, Georgi Angelov Kodjaivanov, Director of the Converged Network and Services Division, A1BG, Γιώργος Τσώνης, Chief Officer Τεχνολογίας Ομίλου ΟΤΕ, Καθηγητής Κων/νος Καράντζαλος, Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Ονόπας, Director Access & Transport Network DevOps OTE Group, Αργύρης Μπακλέζος, Director Network Performance & Efficiency, OTE Group.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε αδιάλειπτη περιαγωγή μεταξύ δικτύων 5G Standalone (5G+) από τους παρόχους κινητών τηλεπικοινωνιών COSMOTE TELEKOM και Α1 Βουλγαρίας, πετυχαίνοντας ακόμη ένα τεχνολογικό ορόσημο, μετά την απρόσκοπτη περιαγωγή μεταξύ δικτύων 5G. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υποστηρίζει υπηρεσίες φωνής υψηλής ποιότητας (VoNR), μεταφορά δεδομένων, όπως βιντεοκλήσεις μέσω OTT εφαρμογών (Viber, WhatsApp), υπηρεσίες ψυχαγωγίας, όπως YouTube streaming καθώς και υπηρεσίες CAM (breaking alert και See-What-I-See), οι οποίες αναπτύχθηκαν από το R&D της COSMOTE TELEKOM, ειδικά για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας του συστήματος και την επίδειξη των αποτελεσμάτων του έργου.

Η COSMOTE TELEKOM, ως τεχνικά υπεύθυνη για το έργο, αξιοποίησε την τεχνογνωσία της ως ο πρώτος πάροχος που έφερε το δίκτυο 5G SA στην Ελλάδα, η κάλυψη του οποίου ξεπερνά πλέον το 75%. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου, καθώς και στις δοκιμές και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, ενώ η Τ Wholesale του Ομίλου TELEKOM παρείχε την καινοτόμο λύση SEPP (Security Edge Protection Proxy), βασικό κόμβο της αρχιτεκτονικής του δικτύου για την υποστήριξη της απρόσκοπτης περιαγωγής.

Ο κ. Γιώργος Τσώνης, Chief Officer Τεχνολογίας Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση του 5G SEAGUL αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να καταργήσει τα «ψηφιακά σύνορα». Mε το 5G Standalone, δημιουργούμε τις υποδομές για ασφαλείς, αυτοματοποιημένες μεταφορές στην Ευρώπη, προσφέροντας αξιοπιστία και συνεχή υπηρεσία. Για την COSMOTE TELEKOM το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ορόσημο καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ομίλου TELEKOM».

Το έργο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF), με τον φιλόδοξο στόχο της αναβάθμισης σημαντικών αρτηριών μεταφοράς στην Ευρώπη μέσα από υψηλής ποιότητας υποδομές για τη διασύνδεση με όλο τον κόσμο, πολιτών, υπηρεσιών και αγαθών με τρόπο βιώσιμο και αποδοτικό. Επιπλέον με το συγκεκριμένο έργο δημιουργούνται υποδομές υψηλής συνδεσιμότητας σε περιοχές με χαμηλό εμπορικό ενδιαφέρον.

Συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου για τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου και η επίδειξη λειτουργίας του πρώτου 5G+ διασυνοριακού διαδρόμου παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ, παρουσία του επικεφαλής του έργου (Project Officer) από πλευράς European Health and Digital Executive Agency (HaDEA), κ. Θάνου Κασκαμανίδη. Συμμετείχαν τα μέλη της κοινοπραξίας, COSMOTE TELEKOM, Α1 Βουλγαρίας και WINGS ICT Solutions, καθώς και εκπρόσωποι ενδιαφερόμενων φορέων.

Το ευρωπαϊκό έργο 5G SEAGUL που ξεκίνησε το 2023, είχε διάρκεια 39 μηνών και όταν εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα θα φέρει απτά αναπτυξιακά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ασφάλεια, διευκολύνοντας τις μεταφορές και το εμπόριο.

