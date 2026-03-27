Στις ενστάσεις που διατύπωσαν μέτοχοι κατά τη διάρκεια της εξ’ αναβολής έκτακτης γενικής συνέλευσης της CrediaBank επικεντρώθηκε μεγάλο μέρος της συζήτησης, κυρίως σε ό,τι αφορά την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στο πλαίσιο της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ.

Ορισμένοι μέτοχοι εξέφρασαν ανησυχία ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης θα οδηγήσει σε σημαντική απομείωση των ποσοστών τους, θέτοντας ζήτημα προστασίας των υφιστάμενων συμμετοχών. Οι ενστάσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο ενδεχόμενο dilution, δηλαδή στη μείωση του ποσοστού συμμετοχής των παλαιών μετόχων μετά την είσοδο νέων κεφαλαίων και νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, ξεκαθάρισε ότι στη συγκεκριμένη γενική συνέλευση δεν λαμβάνεται απόφαση ούτε για το τελικό ύψος της αύξησης ούτε για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, αλλά μόνο για την παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο ώστε να προχωρήσει στην αύξηση όταν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. Όπως ανέφερε, το τελικό ποσοστό που θα διαμορφωθεί για κάθε μέτοχο μετά την αύξηση θα εξαρτηθεί τόσο από το μέγεθος της αύξησης κεφαλαίου όσο και από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από επενδυτές.

Η ίδια υπογράμμισε επίσης ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά το Υπερταμείο, με βάση το θεσμικό πλαίσιο και τον νόμο 3864, δεν τίθεται θέμα απώλειας των ειδικών δικαιωμάτων του, ακόμη και αν μειωθεί το ποσοστό συμμετοχής του. Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος της αύξησης κεφαλαίου είναι αφενός η αύξηση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης και της ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας της μετοχής, και αφετέρου η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις αγορές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η αύξηση κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση, την ενσώματη καθαρή θέση και συνολικά την αξία της CrediaBank, γεγονός που, όπως υποστηρίχθηκε, μακροπρόθεσμα λειτουργεί προς όφελος όλων των μετόχων, ακόμη και αν βραχυπρόθεσμα υπάρξει μείωση ποσοστών συμμετοχής.

Στη γενική συνέλευση προκάλεσε διαβάσθηκε από εκπρόσωπο της Thrivest επιστολή του Αλέξανδρου Εξάρχου, ο οποίος δεν παρέστη λόγω απουσίας στο εξωτερικό. Μέσω της δήλωσης αυτής, ο Αλέξανδρος Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι η Thrivest, η οποία ελέγχει το 50,17% της CrediaBank, θα υπερψηφίσει τόσο την εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 300 εκατ. ευρώ όσο και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παράλληλα, κάλεσε ουσιαστικά το Υπερταμείο να ακολουθήσει την ίδια στάση και να παραιτηθεί και αυτό από τα δικαιώματα προτίμησής του, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος νέων επενδυτών.

Στην επιστολή του, ο επικεφαλής της Thrivest τόνισε ότι η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διευρυνθεί η μετοχική βάση, να αυξηθεί το free float και να προσελκυστούν νέοι, κυρίως ξένοι, επενδυτές. Σημείωσε μάλιστα ότι η Thrivest είναι διατεθειμένη να υποστεί dilution, δηλαδή μείωση του ποσοστού της, προκειμένου να ενισχυθεί κεφαλαιακά η τράπεζα και να υλοποιηθεί το σχέδιο ανάπτυξης.

Ο εκπρόσωπος του Υπερταμείου, απαντώντας στην παρέμβαση της Thrivest και στα όσα μεταφέρθηκαν από τη δήλωση του Αλέξανδρου Εξάρχου, κράτησε θεσμική στάση, αποφεύγοντας να δεσμευτεί επί της ουσίας για τη στάση που θα τηρήσει το Ταμείο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου θα λάβει οποιαδήποτε απόφαση με βάση το θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα τον νόμο 3864, που διέπει τη συμμετοχή του Δημοσίου στις τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν θεσμικά και με γνώμονα την προστασία της αξίας της συμμετοχής του Ταμείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέλευση, ο εκπρόσωπος του Υπερταμείου δεν αμφισβήτησε τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί σχετικά με τη διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου και τον σχεδιασμό της τράπεζας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει συνεννόηση σε επίπεδο αρχών, χωρίς όμως να ανακοινωθεί επίσημα η τελική στάση που θα τηρήσει το Ταμείο ως προς την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης.