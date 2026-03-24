Για την Campeón, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο ορίζει την επιτυχία, την ηγεσία και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της δράσης της.

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανανέωσης της εταιρικής και Employer Branding ταυτότητάς της, η Campeón προχωρά και στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Μέσα από μια πιο οργανωμένη, ολιστική προσέγγιση και ξεκάθαρους πυλώνες δράσης, η εταιρεία παρουσιάζει το Campeón Commitment, μία ενιαία ομπρέλα που συγκεντρώνει όλες τις δράσεις CSR κάτω από μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση.

Για την Campeón, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί απλώς μια προέκταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, αλλά αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο ορίζει την επιτυχία, την ηγεσία και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της δράσης της. Καθώς η εταιρεία επεκτείνεται σε διεθνείς αγορές και δραστηριοποιείται σε ολοένα πιο σύνθετα περιβάλλοντα, η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της, καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της, μετατρέποντας τις αξίες της σε ουσιαστική δράση, πέρα από προϊόντα, πλατφόρμες και επιχειρηματικές επιδόσεις.

Το Campeón Commitment αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο CSR που διασφαλίζει ότι οι κοινωνικές, κοινοτικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της εταιρείας υλοποιούνται με συνέπεια και κοινό σκοπό, ευθυγραμμίζονται με σαφείς προτεραιότητες και δημιουργούν διαχρονικό αντίκτυπο. Το πλαίσιο αυτό εκφράζεται μέσα από το μήνυμα “Committed to More”, το οποίο αποτυπώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Campeón να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματική αξία, και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Ο πρώτος πυλώνας “ Growth” εστιάζει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στην συμμετοχή των νέων μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση και την καινοτομία.

Ο δεύτερος πυλώνας “ Belonging” προωθεί την ένταξη, τη συμπερίληψη, την ενεργή εμπλοκή και τη δύναμη της κοινοτικής σύνδεσης που χτίζεται μέσα από τις δράσεις της εταιρείας.

Ο τρίτος πυλώνας Sustainability επικεντρώνεται σε δράσεις περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης με στόχο τη δημιουργία διαρκούς θετικού αποτυπώματος.

Με συνέπεια, ειλικρίνεια και ξεκάθαρη στόχευση, η δέσμευση της Campeón δεν περιορίζεται στην πρόθεση, αλλά μετατρέπεται σε διαρκή δράση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

