Η εταιρεία ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα μέσα από τη βιώσιμη προσφορά και την ουσιαστική στήριξη συνανθρώπων μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για 3η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς και η Οδύσσεια ενώνουν τις δυνάμεις τους, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για τη στήριξη συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Μέσα από τις καθιερωμένες πλέον πρωτοβουλίες «Ένα Γεύμα Χαράς» και «Κούτες Αγάπης» που υλοποιούνται με δυναμική εθελοντική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, η συνεργασία επεκτείνεται και στην Αθήνα, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση και καλλιεργώντας μια βιώσιμη κουλτούρα γύρω από το φαγητό.

Απολογισμός και Στόχοι

Η δυναμική αυτής της συνεργασίας αποτυπώθηκε με σαφήνεια κατά το έτος 2025, όπου επιτεύχθηκαν τα εξής:

15.624 μερίδες φαγητού προσφέρθηκαν σε ευάλωτους συνανθρώπους μας.

1.228 «Κούτες Αγάπης» με ξηρά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης μοιράστηκαν σε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

624 εθελοντές συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση των δράσεων.

Βιωσιμότητα και Πλανητική Υγιεινή Διατροφή

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Lidl Ελλάς δεν καλύπτει μόνο τα λειτουργικά έξοδα των δράσεων, αλλά προσφέρει φρέσκα και αγνά υλικά (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης). Η προετοιμασία των γευμάτων ακολουθεί το πρότυπο της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet), στοχεύοντας ταυτόχρονα στην προαγωγή της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δίκτυο Προσφοράς

Οι δράσεις της Lidl Ελλάς με την Οδύσσεια υποστηρίζουν ένα ευρύ δίκτυο οργανισμών και ευάλωτων ομάδων, μεταξύ των οποίων:

«Ένα Γεύμα Χαράς»: Στηρίζει το έργο του ΟΚΑΝΑ, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Άρσις, της Ithaca Laundry Athens, του ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων, καθώς και αστέγους και άτομα σε απεξάρτηση.

«Κούτες Αγάπης»: Ενισχύουν το «Χαμόγελο του Παιδιού», την «Πνοή Ελπίδας», την Α21, το ΕΚΚΑ Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, καθώς και οικογένειες σε Καματερό και Νέα Πέραμο.

Εταιρικός Εθελοντισμός

Για το 2026, η συνεργασία εμπλουτίζεται με στοχευμένες δράσεις εταιρικού εθελοντισμού, οι οποίες προγραμματίζονται να υλοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με το σύνθημα «Μαγειρεύοντας με αγάπη για καλό σκοπό!», η Lidl Ελλάς και η Οδύσσεια συνεχίζουν να προσφέρουν όχι μόνο τροφή, αλλά αξιοπρέπεια και ελπίδα για ένα αύριο που αξίζει σε όλους.