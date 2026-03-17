Υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 1Gbps σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας.

Την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), ξεκινά ο Όμιλος ΟΤΕ. Ταχύτητες Internet έως 1Gbps, τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και λιανικής, είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες σε περιοχές των νομών Μεσσηνίας και Ροδόπης και έως το τέλος Μαρτίου σε περιοχές των νομών Δράμας, Έβρου και Κορινθίας. Μέσα στους επόμενους μήνες, θα διατεθούν εμπορικά υπηρεσίες οπτικής ίνας και σε περιοχές των νομών Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Χανίων. Καθώς προχωρά η υλοποίηση των υποδομών στο πλαίσιο του έργου UFBB, θα αυξάνεται σταδιακά και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 250.000 γραμμές, ενώ οι υπηρεσίες θα είναι εμπορικά διαθέσιμες σε περίπου 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το έργο UFBB φέρνει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, υπερυψηλές ταχύτητες internet μέσω οπτικών ινών, συμβάλλοντας στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στη στήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης. Έχοντας αναλάβει πρόσφατα το σύνολο του έργου UFBB (και τις επτά γεωγραφικές ζώνες), ο Όμιλος ΟΤΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την τεχνολογική του υπεροχή, υλοποιεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιακών υποδομών που έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ευρώπη. Με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 830 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 250 εκατ. ευρώ καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του ΕΣΠΑ 2021–2027 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το UFBB αναμένεται να φέρει την οπτική ίνα σε πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και 10.000 δημόσια κτίρια σε όλη τη χώρα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε σχετικά: «Η ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών σε κάθε γωνιά της χώρας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ψηφιακή πρόοδο της Ελλάδας. Με το Ultra-Fast Broadband, ένα έργο εθνικής σημασίας, φέρνουμε υπερυψηλές ταχύτητες Internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Η εμπορική διάθεση υπηρεσιών που ξεκινά αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας γίνεται πράξη, μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα και ενισχύοντας την περιφερειακή ανάπτυξη».

«Με την εμπορική διάθεση υπηρεσιών οπτικής ίνας στο πλαίσιο του UFBB, ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του οράματός μας για μια Ελλάδα που ξεχωρίζει στην Ευρώπη για την ψηφιακή της ωριμότητα. Με τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εκτελεστική υπεροχή, αναπτύσσουμε υποδομές οπτικής ίνας που αλλάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα και δημιουργούν ίσες ψηφιακές ευκαιρίες για όλους», υπογράμμισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής.

Ο ΟΤΕ είναι μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στη χώρα. Υλοποιεί ετησίως επενδυτικό πλάνο ύψους €600 εκατ. περίπου για τη συνολική αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Ελλάδας και την υλοποίηση της Κοινωνίας των Gigabit. Συνολικά με τις επενδύσεις της, η εταιρεία θα φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις έως το 2030, καλύπτοντας με υποδομές οπτικής ίνας πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.