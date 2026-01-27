Η INTELEXT LTD προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους του Ομίλου Παραπολιτικά, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο ομίλων.

Η εταιρεία Intelext LTD, συμφερόντων των επιχειρηματιών Δημήτριος Μπάκος, Ιωάννης Καϋμενάκης και Αλέξανδρος Εξάρχου, ολοκλήρωσε σήμερα την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας New Media Network Synapsis ΑΕ, φορέα του ειδησεογραφικού Ομίλου iefimerida, από τον Χρήστος Ράπτης και την Σοφία Γιαννακά, καθιστάμενη πλέον μοναδικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 100%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με τη μεταβίβαση αυτή ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο κ. Ράπτης και η κυρία Γιαννακά θα παραμείνουν σε διευθυντικές θέσεις τόσο στην Εταιρεία όσο και στα μέσα που αυτή κατέχει. Η κυρία Γιαννακά αναλαμβάνει την ηγεσία του ειδησεογραφικού τομέα του Ομίλου iefimerida, ενώ ο κ. Ράπτης θα κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της New Media Network Synapsis ΑΕ.

Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η INTELEXT LTD προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους του Ομίλου Παραπολιτικά, εγκαινιάζοντας μια νέα περίοδο ανάπτυξης μεταξύ των δύο ομίλων. Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία νέων σχημάτων που θα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, στην περαιτέρω ενίσχυση της ποιοτικής και αξιόπιστης ενημέρωσης, καθώς και στη διεύρυνση του παραγόμενου περιεχομένου.

Ως πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας, ο Γιάννης Κουρτάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της New Media Network Synapsis ΑΕ,, με τη στήριξη στελεχών του Ομίλου Παραπολιτικά και σε συνεργασία με την υφιστάμενη διοικητική και στελεχιακή ομάδα της εταιρείας, με σκοπό την άμεση υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού των δύο ομίλων.