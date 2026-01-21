Το νέο app της Wolt συγκεντρώνει φαγητό, αγορές και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Η Wolt παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της εφαρμογής της μέχρι σήμερα, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην εξέλιξή της από πλατφόρμα διανομής φαγητού σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα τοπικού εμπορίου.

Η ανανεωμένη εφαρμογή συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον εστιατόρια, καταστήματα και υπηρεσίες, διευκολύνοντας την αναζήτηση, τη σύγκριση και την ανακάλυψη επιλογών, από φαγητό και σούπερ μάρκετ, μέχρι προϊόντα ομορφιάς, τεχνολογίας και καθημερινών αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο, η Wolt ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ως ένα «shopping mall στην τσέπη του καταναλωτή».

Τι νέο φέρνει το Wolt app:

Ένα κουμπί, αμέτρητες επιλογές

Με το νέο Search & Browse Hub, οι χρήστες αποκτούν ένα ενιαίο σημείο εισόδου που, με ένα πάτημα, τους οδηγεί σε εστιατόρια, καταστήματα και υπηρεσίες κοντά τους. Παράλληλα, οι κατηγορίες κάνουν την περιήγηση πιο άμεση και οργανωμένη, ώστε ο χρήστης να βρίσκει πιο γρήγορα αυτό που επιθυμεί.

Πιο «έξυπνη» αναζήτηση, καλύτερα αποτελέσματα

Την εμπειρία συμπληρώνει η αναβαθμισμένη έξυπνη αναζήτηση, η οποία κατανοεί τι αναζητά ο χρήστης και εμφανίζει ομαδοποιημένα αποτελέσματα από διαφορετικές κατηγορίες, χωρίς να χρειάζεται εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών σημείων της εφαρμογής.

Αγορές με βάση το προϊόν, όχι μόνο το κατάστημα

Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν προϊόντα από διαφορετικά καταστήματα απευθείας με βάση το προϊόν, όπως θα έκαναν σε ένα φυσικό εμπορικό κέντρο, αλλά από το κινητό τους.

Σύγχρονη εμφάνιση

Η ανανεωμένη πλατφόρμα προσφέρει πιο γρήγορη και απλή πλοήγηση, ενώ δίνει στη Wolt τη δυνατότητα να προσθέσει νέες κατηγορίες στο μέλλον.

Η αναβάθμιση της εφαρμογής έρχεται σε μια περίοδο όπου οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν ραγδαία: όλο και περισσότεροι χρήστες ξεκινούν την αναζήτησή τους από το ίδιο το προϊόν, συγκρίνουν επιλογές μεταξύ κατηγοριών και αναζητούν την πιο σύντομη λύση προς αυτό που χρειάζονται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάνω από το 20% των παραγγελιών της Wolt προέρχεται ήδη από τις κατηγορίες πέρα από τα εστιατόρια, αναδεικνύοντας τη σταθερή διεύρυνση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές αξιοποιούν την πλατφόρμα στην καθημερινότητά τους.

Με τον επανασχεδιασμό αυτό, η Wolt ανταποκρίνεται στη νέα πραγματικότητα και ενισχύει την αξία για ολόκληρο το οικοσύστημά της:

Για τους καταναλωτές , κάνει την εξερεύνηση πιο απλή και την εμπειρία αγορών πιο άμεση και ολοκληρωμένη.

, κάνει την εξερεύνηση πιο απλή και την εμπειρία αγορών πιο άμεση και ολοκληρωμένη. Για τους διανομείς , η διεύρυνση των κατηγοριών που ανακαλύπτουν οι χρήστες μεταφράζεται σε περισσότερες πιθανές παραγγελίες και νέες ευκαιρίες εισοδήματος.

, η διεύρυνση των κατηγοριών που ανακαλύπτουν οι χρήστες μεταφράζεται σε περισσότερες πιθανές παραγγελίες και νέες ευκαιρίες εισοδήματος. Για τις τοπικές επιχειρήσεις, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες προβολής, καθώς προϊόντα μπορούν να εμφανίζονται νωρίτερα και σε περισσότερα σημεία της διαδρομής ανακάλυψης, αυξάνοντας την έκθεση σε δυνητικούς πελάτες.

Σε δηλώσεις της η Julia Niemann, Director of Product Management, Consumer Product, ανέδειξε ότι αυτή η αναβάθμιση έχει σχεδιαστεί για να απλοποιήσει την καθημερινότητά των καταναλωτών. «Μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές μπορούν να βρουν εύκολα ό,τι χρειάζονται, να στηρίξουν τα τοπικά καταστήματα και να εξερευνούν όλες τις νέες επιλογές καταστημάτων στην περιοχή που βρίσκονται, μέσα από την ανανεωμένη πλατφόρμα της Wolt», υπογράμμισε.

Η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής είναι ήδη διαθέσιμη στην Ελλάδα.