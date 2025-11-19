Το ΕΛΙΖΑ βρίσκεται με ουσιαστικό τρόπο δίπλα στους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής για όποια καθοδήγηση χρειάζονται στη διαχείριση κάθε υποψίας κακοποίησης.

Η Avis στηρίζει αδιάλειπτα το Σωματείο ΕΛΙΖΑ και το σημαντικό έργο του για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης. Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση πρωτοβουλιών για την πρόληψη, την επιμόρφωση, καθώς και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα δικαιωμάτων των παιδιών.

Η πολύχρονη στήριξη ενισχύει τη λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών σε δημόσια νοσοκομεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και Πάτρα, προσφέροντας ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε περισσότερα από 500 παιδιά και ευάλωτες οικογένειες.

Στο πλαίσιο των δράσεων του, το ΕΛΙΖΑ υλοποιεί και το καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης «Ασφαλές Άγγιγμα», που φτάνει σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα και διδάσκει στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα ασφαλή από τα ΟΧΙ ασφαλή αγγίγματα, αναπτύσσοντας δεξιότητες αυτοπροστασίας από πολύ μικρή ηλικία.

Παράλληλα, ενισχύεται η δράση για τα προγράμματα επιμόρφωσης επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ώστε να έχουν την απαραίτητη γνώση για να προλαβαίνουν, αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται περιστατικά κακοποίησης. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 4.000 επαγγελματίες ευαισθητοποιούνται και εκπαιδεύονται μέσα από τις δράσεις του ΕΛΙΖΑ.

Το ΕΛΙΖΑ βρίσκεται με ουσιαστικό τρόπο δίπλα στους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής για όποια καθοδήγηση χρειάζονται στη διαχείριση κάθε υποψίας κακοποίησης. Μπορούν να καλέσουν στη Γραμμή ΕΛΙΖΑ 10454, χωρίς κόστος για απορίες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, η Avis υλοποίησε την ενέργεια «Φόρεσε την Καρδιά. Πέρασε το Μήνυμα.» με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία των παιδιών. Οι πελάτες έλαβαν καρφίτσες (pins) σε σχήμα καρδιάς, σχεδιασμένες από τη Ileana Makri, ως σύμβολο συστράτευσης για τα παιδιά, μαζί με ενημερωτικό υλικό για το έργο του ΕΛΙΖΑ και τρόπους στήριξης της δράσης του.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της συνεχούς υποστήριξης: ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως υφίσταται σωματική κακοποίηση, ενώ στην Ελλάδα περίπου 7.500 παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι θύματα κάθε χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης



Η συνεργασία της Avis με το ΕΛΙΖΑ επιβεβαιώνει την ανάγκη για στοχευμένες πρωτοβουλίες και έμπρακτη στήριξη που συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.