Με πολυετή εμπειρία, διεθνή τεχνογνωσία στον χρηματοοικονομικό τομέα και διακρίσεις που έχουν ελάχιστοι Έλληνες στον κλάδο του, ο Ιωάννης Μίχος ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Εκτελεστικού Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Χανίων, κάτι που αδιαμφισβήτητα πιστώνεται η Διοίκηση της Τράπεζας, καθώς η προσέλκυση ενός τέτοιου στελέχους αποτιμάται από οικονομικούς κύκλους ως μεγάλη επιτυχία.

Η θητεία του στην Τράπεζα σηματοδοτεί τη μετάβαση του Οργανισμού σε μια νέα φάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. Ο κ. Μίχος θα έχει την ευθύνη για τη στρατηγική αναδιάρθρωση και την επιχειρησιακή μετάβαση της Τράπεζας, ενισχύοντας τη δυναμική της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η επαγγελματική πορεία του κ. Μίχου χαρακτηρίζεται από εκτενή εμπειρία στη στρατηγική αναδιοργάνωση και τον λειτουργικό μετασχηματισμό χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με έμφαση στην αύξηση της κερδοφορίας και των αποτιμήσεων, τη βελτιστοποίηση λειτουργιών και διαδικασιών και τη διαχείριση κινδύνων. Ο νέος Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Χανίων είναι από τους πλέον πολυβραβευμένους και αναγνωρίσιμους Έλληνες του εξωτερικού. Η διεθνής κοινότητα τον έχει αναγνωρίσει ως Top Financial Services Leader παγκοσμίως για το 2023 (The Consulting Report) και ως τον πιο επιδραστικό επαγγελματία του κλάδου για το 2024 (Business Worldwide Magazine) – διάκριση μοναδική για στέλεχος με καταγωγή από την Ελλάδα.

Έχει διαγράψει εντυπωσιακή πορεία σε ηγετικές θέσεις διεθνών οργανισμών όπως οι Tata Consultancy Services, Willis Towers Watson, PricewaterhouseCoopers, Grant Thornton και Achmea Financial Services Group. Τα τελευταία χρόνια διετέλεσε Ανώτατος Εταίρος και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Tata Consultancy Services για την Ευρώπη, διαχειριζόμενος επιχειρησιακές μονάδες με χιλιάδες εργαζομένους και κύκλο εργασιών εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, έχει συμβουλεύσει τα Διοικητικά Συμβούλια μερικών εκ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών εταιρειών παγκοσμίως σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και επιχειρησιακών θεμάτων.

Ο κύριος Μίχος έχει σπουδές στα Οικονομικά και Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι επίσης απόφοιτος του INSEAD, Ορκωτός Ελεγκτής και CFA Charterholder.