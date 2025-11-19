Το τμήμα Εταιρικών Πελατών της JYSK θα βρίσκεται στην έκθεση XENIA για να υποδεχθεί επαγγελματίες του τουρισμού και της φιλοξενίας, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα, λειτουργικότητα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Φέτος, η εταιρεία συμμετέχει με ανανεωμένο περίπτερο, σε νέο και μεγαλύτερο χώρο (HALL 4, Περίπτερο B20/C24), δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες.

Σε ένα περιβάλλον ειδικά διαμορφωμένο με διαφορετικά concept χώρων, οι επαγγελματίες θα μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από τον αυθεντικό Σκανδιναβικό σχεδιασμό και να ανακαλύψουν μια ακόμα πιο διευρυμένη γκάμα προϊόντων. Η ποιότητα και ανθεκτικότητα των λύσεων JYSK έχει ήδη επιβεβαιωθεί από χιλιάδες εταιρικούς πελάτες που μας εμπιστεύονται σε όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικά cocktail με την υπογραφή JYSK, καθώς και να επωφεληθούν από ειδικές εκπτώσεις που θα ισχύουν αποκλειστικά για τους επισκέπτες της XENIA.

Ο κ. Θέμης Κάτσης, B2B Manager της JYSK Ελλάδας, δηλώνει:

«Στην XENIA φέτος παρουσιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επαγγελματιών του τουρισμού. Ως JYSK Business to Business, στόχος μας είναι να αξιόπιστες προτάσεις εξοπλισμού, άμεση υποστήριξη και ευέλικτες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε επιχείρησης.»

Η JYSK αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς retail οργανισμούς στον κόσμο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας είδη ύπνου και σπιτιού. Από το πρώτο κατάστημα που άνοιξε ο Lars Larsen στο Aarhus της Δανίας το 1979, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί σε πάνω από 3.500 καταστήματα σε 50 χώρες, με περισσότερους από 31.000 εργαζόμενουςπαγκοσμίως. Στην Ελλάδα η JYSK δραστηριοποιείται από το 2015, φτάνοντας σήμερα τα 68 καταστήματα πανελλαδικά. Το τμήμα B2B, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάιο του 2021, έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν από τους πιο δυναμικούς και αναπτυσσόμενους τομείς της εταιρείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σας περιμένουμε στην έκθεση XENIA για να σχεδιάσουμε μαζί την ιδανική λύση για τη δική σας επιχείρηση.