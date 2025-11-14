Παράλληλα, η εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως Κορυφαίος Εργοδότης σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Hilton (NYSE: HLT) έλαβε ξανά την πρώτη θέση στην κατάταξη «World’s Best Workplaces™» (Καλύτερων Εταιρειών για Εργασία στον Κόσμο) του οργανισμού Great Place to Work®. Η διάκριση αυτή έρχεται σε συνέχεια της φετινής ανάδειξης της Hilton ως της κορυφαίας ξενοδοχειακής επιχείρησης στη λίστα Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe, σε συνεργασία με το Great Place to Work.

Πρόκειται για τη δέκατη συνεχόμενη χρονιά που η Hilton συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των «World’s Best Workplace» και η δεύτερη φορά που βρίσκεται στην πρώτη θέση μέσα στην τελευταία τριετία. Παράλληλα, η εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως Κορυφαίος Εργοδότης σε 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Simon Vincent, CBE, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος, ΕΜΕΑ, Hilton, δήλωσε: «Ο τομέας της φιλοξενίας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες απασχόλησης στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική οικονομία και προσφέροντας στους ανθρώπους ευκαιρίες για εξέλιξη και επαγγελματικές προοπτικές. Στη Hilton, η βραβευμένη μας εταιρική κουλτούρα στηρίζεται στη συνεχή εκπαίδευση, στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, στην ευέλικτη εργασία, στα μοναδικά προνόμια και στην πρόσβαση σε προγράμματα ευεξίας. Σε μια εποχή που η ευημερία των εργαζομένων βρίσκεται στο επίκεντρο όσο ποτέ άλλοτε, είμαστε υπερήφανοι που η Hilton ηγείται του κλάδου, κατακτώντας για ακόμη μία χρονιά την κορυφή της λίστας με τα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα στον Κόσμο. Μαζί με τους 506.000 συνεργάτες μας παγκοσμίως, χτίζουμε ένα πιο ευτυχισμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο, με τη σειρά του, παρέχει τη μοναδική εμπειρία φιλοξενίας για την οποία είναι γνωστή η Hilton».

Η διεθνής αναπτυξιακή πορεία της Hilton συνεχίζει να ενισχύει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε όλο τον κόσμο. Από τον Σεπτέμβριο του 2024, η Hilton έχει προσθέσει σχεδόν 20.000 νέα μέλη στην ομάδα της, τόσο στα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται και λειτουργεί μέσω franchise, αλλά και στα κεντρικά εταιρικά τμήματα. Η ανάπτυξη αυτή είναι αποτέλεσμα του ανοίγματος σχεδόν τριών νέων ξενοδοχείων την ημέρα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Από το 2022, η Hilton έχει δημιουργήσει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια ευκαιρίες μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο για τους εργαζομένους της όσο και για ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από καινοτόμα προγράμματα καθοδήγησης, mentoring και ηγεσίας, σχεδιασμένα να ενισχύουν δεξιότητες και να ανοίγουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το EMEA Team Member Exchange Programme, μία από τις κορυφαίες περιφερειακές πρωτοβουλίες της Hilton, μέσω της οποίας περισσότερα από 1.000 άτομα μέχρι σήμερα έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία εργασίας σε ξενοδοχεία σε ολόκληρη την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Η εταιρεία προσφέρει επίσης μοναδικά οφέλη στους εργαζομένους της, όπως το Go Hilton, το ταξιδιωτικό πρόγραμμα που παρέχει εκπτώσεις στις τιμές δωματίων και προνόμια ταξιδιών στα μέλη της ομάδας της Hilton. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν τα προγράμματα Thrive Sabbatical και Thrive Reset, τα οποία προσφέρουν στους εργαζομένους άδεια μετ’ αποδοχών και οικονομική υποστήριξη, για να εξερευνήσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

