Επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος.

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση κόστους αποτελούν προτεραιότητα για κάθε νοικοκυριό, η Protergia, η ενέργεια της METLEN, φέρνει στο προσκήνιο τον πιο σύγχρονο, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, για ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας σε κάθε χώρο: τις αντλίες θερμότητας Protergia Heat Pumps.

Με μηδενική προκαταβολή,πλήρη χρηματοδότηση και επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος, η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» και οικονομικό σύστημα θέρμανσης και ψύξης δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των πρώτων 39.372 δικαιούχων του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»,του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν είστε δικαιούχος του προγράμματος, μπορείτε να εξαργυρώσετε άμεσα το voucher σας στην Protergia, αξιοποιώντας την εμπειρία και την αξιοπιστία της Εταιρείας για να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας με τον πιο συμφέροντα τρόπο.

Η Protergia είναι έτοιμη να προσφέρει στους δικαιούχους:

Ολοκληρωμένη λύση «με το κλειδί στο χέρι»: Η Protergia αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, από την επιλογή και εγκατάσταση του εξοπλισμού, μέχρι την πλήρη χρηματοδότηση (ακόμα και με μηδενική αρχική επένδυση από εσάς), καθώς και τη διαχείριση της επιδότησης.

Επιβράβευση 500€ στον λογαριασμό ρεύματος: Με συνδυασμό προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας και Heat Pumps από την Protergia, κερδίζετε 500€ επιβράβευση, που αποδίδεται τμηματικά σε 24 μήνες στον λογαριασμό σας.

Αξιόπιστος εξοπλισμός από επώνυμους προμηθευτές: Οι ειδικοί της Protergia έχουν εξετάσει πολλές αντλίες θερμότητας από την ελληνική αγορά και έχουν καταλήξει σε επιλογές από κορυφαίους κατασκευαστές, προσφέροντας μεγάλη γκάμα για να βρείτε τη λύση που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες του χώρου σας.

Δωρεάν αυτοψία & εργαλείο επιλογής λύσης: Πριν αποφασίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό εργαλείο επιλογής λύσης στο https://www.protergia.gr/spiti/energeiakes-luseis/protergia-heat-pumps-egkatastasi-antlias-thermotitas για να δείτε ποια αντλία θερμότητας είναι κατάλληλη για εσάς και να επικοινωνήσετε με την Protergia για να κάνετε δωρεάν αυτοψία στον χώρο σας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα από το διαδραστικό εργαλείο της Protergia (εδώ), κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει μέσα σε λίγα λεπτά την ιδανική αντλία θερμότητας για το σπίτι του και να επικοινωνήσει με την Protergia για να κάνει δωρεάν αυτοψία στον χώρο του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ιδανικό κλίμα ξεκινά με σιγουριά και ασφάλεια Protergia!