Προσφέρει πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Η Interamerican στο πλαίσιο της σταθερής της δέσμευσης για διαρκή και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο παρουσίασε μια νέα πρωτοβουλία προσφέροντας στους ανθρώπους της «σχεδίας» τη δυνατότητα άμεσης και ουσιαστικής πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κάθε στιγμή που το χρειάζονται.

Μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ομαδικό πρόγραμμα υγείας, οι ωφελούμενοι έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες υπηρεσίες:

24ωρη Γραμμή Υγείας (1010) για άμεση καθοδήγηση και ιατρικές συμβουλές.

για άμεση καθοδήγηση και ιατρικές συμβουλές. Τηλεϊατρικά ραντεβού μέσω βιντεοκλήσης με Γενικό Ιατρό των πολυϊατρείων Medifirst.

μέσω βιντεοκλήσης με Γενικό Ιατρό των πολυϊατρείων Medifirst. Δύο δωρεάν επισκέψεις τον χρόνο σε Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό στα πολυϊατρεία Medifirst και στην Αθηναϊκή Κλινική στην Αθήνα.

Για τους ωφελούμενους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, οι επισκέψεις πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων ιατρών της Interamerican.

Με την εν λόγω δράση, η Interamerican αξιοποιεί το σύγχρονο οικοσύστημα υπηρεσιών υγείας που διαθέτει για να προσφέρει σταθερή και ισότιμη πρόσβαση στην υγεία σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Shedia Home Café, στην οποία παρευρέθηκαν στελέχη της Interamerican για να ενημερώσουν τους ανθρώπους της «σχεδίας» αναλυτικά για τις παροχές του προγράμματος και τις διαδικασίες αξιοποίησης των υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να λάβουν εξατομικευμένες διευκρινίσεις για την άμεση εφαρμογή των παροχών ενώ στο τέλος της εκδήλωσης έλαβαν ένα kit πρώτων βοηθειών.

Για την συνεργασία αυτή, η Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader του Ομίλου δήλωσε: «Στην Interamerican, η ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας και ο τρόπος με τον οποίο, μέσα από τη δραστηριότητά μας, δίνουμε απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της χώρας μας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας λειτουργίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη για τη δράση που παρουσιάσαμε σήμερα - ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας, ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της «σχεδίας», που τους εξασφαλίζει ιατρική υποστήριξη και φροντίδα, κάθε στιγμή που τη χρειάζονται».

Ο Χρήστος Αλεφάντης, Διευθυντής Σύνταξης & Ιδρυτής του περιοδικού δρόμου «σχεδία» συμπλήρωσε: «Η αστεγία αυξάνει την ευαλωτότητα στην υγεία, και πολλοί από τους πωλητές και τις πωλήτριές μας αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις. Γι’ αυτό καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι άνθρωποί μας - μέσω του τίτλου κτήσης που τους εκδίδεται - να έχουν πρόσβαση στον ΕΦΚΑ και, κατά συνέπεια, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωστόσο, γνωρίζουμε καλά ότι η πρόσβαση στο σύστημα υγείας δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Γι’ αυτό η νέα πρωτοβουλία της Interamerican έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς προσφέρει στους πωλητές και τις πωλήτριές μας πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μέσα από ένα ομαδικό πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες τους».