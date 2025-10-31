Μια βιωματική εμπειρία ανθεκτικότητας στο κέντρο της πόλης απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Η Interamerican μεταφέρει την έννοια της προετοιμασίας στο κέντρο της πόλης, μέσα από το Packmen Project. Μια βιωματική δράση που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, φέρνοντας στο προσκήνιο την αξία της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Μέσα από αυτή την ενέργεια, η Interamerican μετατρέπει την πρόληψη από θεωρητική έννοια σε ουσιαστική πρακτική, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ενημέρωση των πολιτών.

Για τις ανάγκες του Packmen Project, δύο creators, η Μαρία Λυμπεροπούλου και ο Ορφέας Γενκιανίδης, πέρασαν 24 ώρες μέσα σε ένα container ειδικά διαμορφωμένο για να μοιάζει με σπίτι στην πλατεία Συντάγματος, με μοναδικά εφόδια όσα είχαν προετοιμάσει οι ίδιοι και όσα είχε «πακετάρει» γι’ αυτούς η Interamerican.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, βρέθηκαν αντιμέτωποι με υποθετικά σενάρια φυσικών καταστροφών όπως σεισμό, πυρκαγιά ή πλημμύρα και τις πρακτικές συνέπειές τους: διακοπές ρεύματος, περιορισμό νερού, δυσκολία επικοινωνίας και απώλεια βασικών παροχών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι Packmen και το κοινό έμαθαν στην πράξη πως η πρόληψη και η προετοιμασία είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για να χτίσεις την πραγματική ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.

Η ενέργεια προβλήθηκε σε πραγματικό χρόνο μέσα από τα social media της Interamerican και των creators, ενισχύοντας τη διάδραση και τη συμμετοχή του κοινού. Πιο συγκεκριμένα, τα live sessions συγκέντρωσαν πάνω από 15 χιλιάδες συνολικές προβολές οργανικά και περισσότερους από 12 χιλιάδες μοναδικούς θεατές, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των χρηστών για ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια και την προετοιμασία απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Το Packmen Project δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά μέρος μιας σειράς δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Rebuilding Tomorrow”, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας απέναντι στις φυσικές καταστροφές που πληθαίνουν. Η εν λόγω πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσα από τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση και την ετοιμότητα, την προστασία και την ανάκαμψη των κοινοτήτων και την έρευνα και την καινοτομία, επενδύοντας μακροπρόθεσμα στη γνώση, τη συνεργασία και την προετοιμασία για ένα ασφαλέστερο μέλλον.

Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει τους ανθρώπους κάθε στιγμή, η Interamerican, μέσω του Packmen Project αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο ως σύμμαχο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Γιατί για την Interamerican η ανθεκτικότητα δεν χτίζεται μόνο με προετοιμασία, αλλά και με αλληλεγγύη. Για τον λόγο αυτό, μετά το τέλος της δράσης, το container παραχωρείται στον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και ενισχύοντας δράσεις που προστατεύουν τις τοπικές κοινότητες, μια κίνηση που προάγει παράλληλα τη βιωσιμότητα και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.