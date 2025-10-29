Η επέκταση της Interamerican στην Ρουμανία, η Herado Defense, η Oceanspan Holdings, η Power Sub Link και η στρατηγική συμφωνία με την Mobily και η αποχώρηση Σταμπουλίδη από τον ΟΛΘ

Η Interamerican στην Ρουμανία

Το καλοκαίρι που πέρασε, η Anytime της Interamerican, μέλος του ολλανδικού ασφαλιστικού ομίλου Achmea, ανακοίνωσε την έναρξη δραστηριότητας στη Ρουμανία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική επέκταση της Interamerican στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, ο Όμιλος Interamerican προχώρησε πρόσφατα σε καταστατικές αλλαγές που ανοίγουν τον δρόμο για τη δραστηριοποίησή του πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν τα καταστατικά των εταιρειών Interamerican Ελληνική Ασφαλιστική ΑΕ και Interamerican Βοήθειας Μονοπρόσωπη ΑΕ Γενικών Ασφαλειών, με την προσθήκη κοινής διάταξης που προβλέπει ρητά τη δυνατότητα «ίδρυσης υποκαταστήματος σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας υπό το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών». Η νέα αυτή πρόβλεψη ενσωματώνει επίσημα στο θεσμικό πλαίσιο της εταιρείας τη δυνατότητα αξιοποίησης του ευρωπαϊκού “διαβατηρίου” (passporting), όπως προβλέπεται από την Οδηγία Solvency II, δίνοντας έτσι στην Interamerican τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται σε άλλες χώρες της ΕΕ χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αδειοδότηση σε κάθε μία από αυτές. Η επιλογή της Ρουμανίας ως πρώτης αγοράς διεθνούς ανάπτυξης δεν είναι τυχαία. Με πληθυσμό περίπου 19 εκατομμυρίων κατοίκων και περισσότερα από 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα, η χώρα διαθέτει ώριμες ψηφιακές υποδομές αλλά και χαμηλή διείσδυση στην online ασφάλιση αυτοκινήτου – έναν τομέα όπου η Anytime φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την τεχνολογική υπεροχή του Ομίλου. Το εμπορικό λανσάρισμα της Anytime στη ρουμανική αγορά προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Interamerican. Όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, στόχος είναι η καθιέρωση της Anytime όχι μόνο ως ενός ισχυρού εθνικού brand, αλλά και ως κορυφαίας δύναμης στην ψηφιακή ασφάλιση σε περιφερειακό επίπεδο.

Η αποχώρηση Σταμπουλίδη από τον ΟΛΘ

Η αποχώρηση του Παναγιώτη Σταμπουλίδη, εκτελεστικού μέλους του Υπερταμείου, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και η αντικατάστασή του από την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Θεσσαλονίκης, δικηγόρο, Αφροδίτη Νέστορα, δεν αποτέλεσε έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το λιμάνι. Το κλίμα για τον κ. Σταμπουλίδη εντός του ΟΛΘ είχε «βαρύνει» ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το Υπερταμείο ανακοίνωσε την ακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (ΟΛΒ) – μια απόφαση που προκάλεσε έντονο προβληματισμό και παρασκήνιο. Η ακύρωση του διαγωνισμού, ο οποίος είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023, αιφνιδίασε, καθώς ο ΟΛΘ είχε ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής, προσφέροντας 51 εκατ. ευρώ – σχεδόν διπλάσιο ποσό από τη δεύτερη προσφορά της κοινοπραξίας Goldair (26 εκατ. ευρώ). Η κυβέρνηση, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος και την ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής αξιοποίησης του λιμένα, αποφάσισε να τον ακυρώσει. Το Υπερταμείο, υπό τη νέα διοίκηση των Γιάννη Παπαχρήστου (CEO) και Παναγιώτη Σταμπουλίδη (αναπληρωτή CEO), υποστήριξε ότι οι οικονομικές και τεχνικές συνθήκες είχαν μεταβληθεί ουσιωδώς, ενώ τόνισε ότι τα έργα αποκατάστασης ύψους 9 εκατ. ευρώ μετά την κακοκαιρία «Daniel» θα αναβαθμίσουν σημαντικά την αξία του λιμανιού του Βόλου. Πίσω όμως από τη θεσμική αιτιολόγηση, υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει έντονο γεωπολιτικό παρασκήνιο. Η ακύρωση του διαγωνισμού ερμηνεύτηκε ως απόφαση αποκλεισμού του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη από ένα ακόμη στρατηγικό λιμάνι της χώρας και ως «κίνηση καλής θέλησης» προς την Ουάσιγκτον. Όπως υποστηρίζεται, οι ΗΠΑ ουδέποτε είδαν θετικά το ενδεχόμενο τα δύο βασικά λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας –Θεσσαλονίκης και Βόλου– να περάσουν υπό «ρωσική επιρροή», τη στιγμή που ο Πειραιάς βρίσκεται ήδη υπό κινεζικό έλεγχο.

Η Trinity Ventures

Σε δανεισμό ύψους 26,23 εκατ. ευρώ προχώρησε η Trinity Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε., εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Θεόδωρου (Ted) Πέτρουλα, σύμφωνα με τις πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση του 2024. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισολογισμού, το ποσό αυτό αφορά μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, που αποτελούν σχεδόν το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, καθώς οι βραχυπρόθεσμες ανέρχονται μόλις σε 1.800 ευρώ. Η διάρθρωση αυτή υποδηλώνει ότι ο δανεισμός έχει επενδυτικό χαρακτήρα και όχι λειτουργικό. Ο δείκτης δανειακών υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού φτάνει στο 1, ενώ ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια (Debt to Equity) εκτινάσσεται στο 2.309, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα περιουσιακά της στοιχεία μέσω δανεισμού. Η καθαρή θέση της Trinity Ventures ανέρχεται σε 11.356,37 ευρώ, με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 50.000 ευρώ. Οι χρεωστικοί τόκοι για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 34.465 ευρώ, ενώ η εταιρεία κατέγραψε ζημία προ φόρων 37.694 ευρώ. Η προέλευση του δανεισμού δεν αποσαφηνίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Πάντως, δεν χρειάζεται αποσαφήνισης πως ο αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Βλάχος, διαθέτει στενές σχέσεις με την Τράπεζα Πειραιώς. Ο ίδιος, ως Senior Advisor της Blantyre Capital Limited, είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις τιτλοποιήσεις Trinity I, Trinity II και Trinity III της Πειραιώς – συναλλαγές που έχουν συγκεντρώσει διαχρονικά το ενδιαφέρον της αγοράς λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Η Trinity Ventures, που δραστηριοποιείται ως εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding), έχει επενδύσει 23 εκατ. ευρώ στην Intertrade Hellas ΑΒΕΕ – Softex, συμβάλλοντας στη μεγάλη επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της μονάδας χάρτου στην Τανάγρα Βοιωτίας. Η εταιρεία έχει αναλάβει ρόλο στρατηγικού επενδυτή, ενισχύοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Intertrade μέσω προνομιούχων μετοχών που αντιστοιχούν σε 24,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μετοχική σύνθεση της Intertrade Hellas ΑΒΕΕ – Softex έχει ως εξής: Ιωάννης Ντεληδήμος (30,90%), Δημήτριος Ντεληδήμος (16,72%), Αικατερίνη Ντεληδήμου (27,88%) και Trinity Ventures Μονοπρόσωπη Α.Ε. (24,50%). Προ ημερών, με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η πιστοποίηση ενδιάμεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της στρατηγικής επένδυσης της Intertrade, που αφορά την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων χάρτου. Η επένδυση έχει ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4864/2021 και λαμβάνει ενίσχυση ύψους 10,1 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. Το ενισχυόμενο κόστος ανέρχεται σε 48,09 εκατ. ευρώ, δηλαδή 48,16% του συνολικού εγκεκριμένου κόστους (100 εκατ. ευρώ). Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται από ίδια κεφάλαια 23 εκατ. ευρώ (47,83%), τραπεζικό δανεισμό 21,33 εκατ. ευρώ (44,35%) και λοιπά διαθέσιμα 3,76 εκατ. ευρώ (7,82%).

Η Oceanspan Holdings

Η ελληνική εταιρεία Power Sub Link SA (PSL), με διεθνή παρουσία και ηγετική θέση στις προηγμένες τεχνολογίες υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων και ναυπηγικής μηχανικής, ανακοίνωσε τη σύσταση νέας θυγατρικής με την επωνυμία Oceanspan Holdings ΙΚΕ, με εταιρικό κεφάλαιο 260.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία απαρτίζεται από δύο εταίρους: τον Βύρωνα Σκαφτούρο του Δημητρίου, ο οποίος κατέχει ποσοστό 85% και έχει αναλάβει τη διαχείριση και εκπροσώπησή της, και τον Γεώργιο Παχατουρίδη του Ανδρέα, με ποσοστό συμμετοχής 15%. Ο κ. Σκαφτούρος είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Power Sub Link SA, ενώ ο κ. Παχατουρίδης κατέχει τη θέση του Director of Legal and Corporate Affairs στην ίδια εταιρεία. Η ίδρυση της Oceanspan Holdings ΙΚΕ έρχεται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς δραστηριότητας για την PSL, καθώς προ ολίγων εβδομάδων η εταιρεία υπέγραψε στρατηγική συμφωνία με την Mobily, μία από τις κορυφαίες εταιρείες Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών στη Σαουδική Αραβία. Η συμφωνία αφορά την πλήρη εκτέλεση του εμβληματικού έργου Mobily Red Sea Cable (MRSC), το οποίο περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχεδιασμό, την υποθαλάσσια έρευνα, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη διασύνδεση, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία ενός νέου, προηγμένου υποθαλάσσιου συστήματος. Το Mobily Red Sea Cable (MRSC) αποτελεί το πρώτο πλήρως ιδιόκτητο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα της Mobily και εκτείνεται κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, συνδέοντας τη Ντούμπα (Duba) της Σαουδικής Αραβίας με το Σαρμ Ελ Σέιχ (Sharm El-Sheikh) της Αιγύπτου. Το έργο χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας, καθώς ενδυναμώνει τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού κόμβου παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης. Μέσω του MRSC, η Mobily στοχεύει στη δημιουργία νέων διαδρομών σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, ενισχύοντας την χωρητικότητα, αξιοπιστία και ευελιξία των διεθνών τηλεπικοινωνιακών της υποδομών. Το σύστημα αναμένεται να βελτιώσει τη σταθερότητα και ανθεκτικότητα των δικτύων, ανταποκρινόμενο στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για δεδομένα και υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας. Το καλώδιο θα προσαιγιαλωθεί σε δύο στρατηγικά σημεία — στη Ντούμπα (Σαουδική Αραβία) και στο Σαρμ Ελ Σέιχ (Αίγυπτος). Από εκεί, το MRSC θα συνδέει τον Περσικό Κόλπο και τις γειτονικές χώρες με την Αίγυπτο, μέσω των προηγμένων ψηφιακών διαδρόμων της Mobily, ενώ θα διασυνδέεται με πολλαπλά διεθνή υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που καταλήγουν στην αιγυπτιακή ακτή. Η νέα εταιρική δομή και η εμπλοκή της Power Sub Link SA σε ένα έργο τέτοιας στρατηγικής σημασίας επιβεβαιώνουν τη δυναμική της ελληνικής τεχνογνωσίας στον τομέα των υποθαλάσσιων και ναυπηγικών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Herado Defense

Η ελληνική startup Herado, γνωστή για την ανάπτυξη οργάνων και συσκευών μέτρησης ιοντιζουσών ακτινοβολιών, περνά σε μια νέα φάση εξέλιξης, μετασχηματιζόμενη σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Herado Defense ΑΕ. Η επίσημη ίδρυσή της πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για μια επιχείρηση που ξεκίνησε μέσα από το πρόγραμμα egg της Eurobank, τη γνωστή θερμοκοιτίδα καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών. Υπό την ηγεσία της Μαριάνθης Φραγκοπούλου, μιας νεαρής πυρηνικής φυσικού με διεθνή αναγνώριση, η Herado Defense φιλοδοξεί να αποτελέσει στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής καινοτομίας και να ενισχύσει την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας σε κρίσιμους τομείς άμυνας και βιομηχανικής τεχνολογίας. Στην αιχμή των επιτευγμάτων της Herado Defense βρίσκεται το ALMAR, ένα πρωτοποριακό σύστημα ατομικής δοσιμετρίας που προσφέρει συνεχή και ακριβή μέτρηση της ακτινοβολίας, με εφαρμογές από την ιατρική και την πυρηνική ασφάλεια έως τη διαστημική έρευνα. Η εταιρεία ήδη συνεργάζεται με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως η NASA, η SpaceX και η Blue Origin, ενώ συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Με τη νέα της μορφή, στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων άμυνας, παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων, ενισχύοντας τη συμβολή της Ελλάδας στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή. Το 82% του μετοχικού κεφαλαίου της Herado Defense ανήκει στη Μαριάνθη Φραγκοπούλου, η οποία ασκεί καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, ενώ το υπόλοιπο 18% ανήκει στον Βασίλειο Αλεξιάδη, που τοποθετήθηκε στη θέση του αναπληρωτή Προέδρου.