Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέδειξε την ταχεία ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων ως καταλυτικό παράγοντα για την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Data Centers, μιλώντας στην 6η Διατλαντική Διάσκεψη για την Ενέργεια (P-TEC). Όπως τόνισε, η «επενδυτική έκρηξη» στον τομέα της ΤΝ αυξάνει θεαματικά τις απαιτήσεις για αξιόπιστες και εκτεταμένες δικτυακές υποδομές, ικανές να εξυπηρετήσουν πελάτες υψηλού φορτίου.

Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των υποδομών υπολογιστικής ισχύος δεν συμβαδίζει εύκολα με τον ρυθμό κατασκευής των ηλεκτρικών δικτύων και σημείωσε πως η Ευρώπη και οι κυβερνήσεις οφείλουν να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη των δικτύων ως «αποστολή», αν θέλουν να αποφύγουν μελλοντικά σημεία συμφόρησης. Επισήμανε ότι απαιτείται πιο ευέλικτη και δημιουργική προσέγγιση, αναφέροντας ότι ορισμένοι επενδυτές Data Centers εξετάζουν την ανάπτυξη τοπικών μονάδων παραγωγής ενέργειας για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεών τους, μεταβάλλοντας συνολικά το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου.

Παράλληλα, στάθηκε στις χρόνιες προκλήσεις που δυσχεραίνουν την υλοποίηση δικτυακών έργων, όπως οι αδειοδοτήσεις, οι ρυθμιστικές διαδικασίες και οι τοπικές αντιδράσεις. Όπως σημείωσε, η λύση βρίσκεται στην επιτάχυνση των εγκρίσεων, την υιοθέτηση ευέλικτων προμηθευτικών διαδικασιών και τη δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στον έντονα ανταγωνιστικό κατασκευαστικό κλάδο.

Ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ εξήγησε ότι η ανάπτυξη των δικτύων δεν αφορά μόνο τις συνδέσεις προς τα Data Centers αλλά και την ενίσχυση του κεντρικού κορμού, μέσω κάθετων και οριζόντιων ηλεκτρικών διαδρόμων που θα αξιοποιούν ενέργεια από διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές ζώνες. Υπενθύμισε ότι ο ΑΔΜΗΕ, ως κατασκευαστικός βραχίονας της ελληνικής κυβέρνησης, προωθεί τις διεθνείς διασυνδέσεις, όπως αυτή με Κύπρο και Ισραήλ σε συνεργασία με το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο DFC, αλλά και τη διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας μέσω νέας κοινής εταιρείας. Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στη θυγατρική Grid Telecom, η οποία συμμετέχει στο έργο του καλωδιακού συστήματος 2Africa και επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις στον τομέα της ΤΝ στην Ελλάδα, ο κ. Μανουσάκης επισήμανε ότι η χώρα καταγράφει υψηλή προσέλκυση κεφαλαίων από hyperscalers, με την Αττική να εξελίσσεται σε σημαντικό κόμβο Data Centers. Τόνισε ότι κυρίως αμερικανικές εταιρείες προχωρούν σε επενδύσεις στην ελληνική αγορά και υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της, τόσο διευκολύνοντας την υλοποίηση μεγάλων έργων όσο και αναπτύσσοντας δική της τεχνολογία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό που θα επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη λειτουργία του ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας πως η ψηφιοποίηση του δικτύου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, τις εξειδικευμένες πλατφόρμες, τους αισθητήρες και τα drones, ο Διαχειριστής –σε συνδυασμό πάντα με τον ανθρώπινο παράγοντα– στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση του συστήματος, προσαρμοζόμενος στις νέες απαιτήσεις της ενεργειακής και τεχνολογικής εποχής.