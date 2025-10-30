Στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα 9μήνου της Eurobank.

Τα αποτελέσματα 9μήνου 2025 της Eurobank που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα αποτυπώνουν ισχυρή λειτουργική επίδοση, παρά την επιβράδυνση της καθαρής κερδοφορίας λόγω αυξημένων προβλέψεων και ειδικών εξόδων. Η οργανική ενίσχυση δανείων και καταθέσεων, η σταθερή κεφαλαιακή βάση και η σημαντική συμβολή του εξωτερικού επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου, σε ένα περιβάλλον που απαιτεί πειθαρχημένη και προσεκτική χρηματοοικονομική διαχείριση.

▪ Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% και ανήλθαν σε 1,902 δισ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,49%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 235 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2025, έναντι 389 μονάδων βάσης το εννεάμηνο 2024).

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024 και ανήλθαν σε 557 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,9% και ανήλθαν σε 2,459 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,6% σε 2,506 δισ. ευρώ.

▪ Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% στην Ελλάδα και κατά 23,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε 930 εκατ. ευρώ.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 0,2% σε 1,529 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,4% σε 1,575 δισ. ευρώ.

▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 3,7% σε 237 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 61 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 0,4% σε 1,292 δισ. ευρώ.

▪ Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,058 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 9,0% σε 1,033 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας κόστος εθελούσιας εξόδου 26 εκατ. ευρώ στην Ελληνική Τράπεζα, αρνητική υπεραξία 58 εκατ. ευρώ από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα 19 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,28 ευρώ.

▪ Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 557 εκατ. ευρώ (αύξηση 11,8%), συνεισφέροντας 52,7% στη συνολική κερδοφορία. Στην Κύπρο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 10,3% σε 370 εκατ. ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία αυξήθηκαν 8,7% σε 167 εκατ. ευρώ.

▪ Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 2,46 ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% το εννεάμηνο 2025.

▪ Το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 103,0 δισ. ευρώ (59,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 28,1 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 12,7 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία).

▪ Τα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 2,0 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και 1,2 δισ. ευρώ στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων διαμορφώθηκαν σε 54,3 δισ. ευρώ.

▪ Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 0,9 δισ. ευρώ το Γ' τρίμηνο 2025 και ανήλθαν σε 79,0 δισ. ευρώ (43,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, 23,3 δισ. ευρώ στην Κύπρο και 9,7 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία).

▪ Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε 9,3 δισ. ευρώ, ενώ το ενεργητικό και παθητικό private banking πελατών ανήλθε σε 14,0 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 10%.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου 2025 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε τα εξής:

«Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS). Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025. Συνολικά, οι επιδόσεις μας τόσο σε οργανικά αποτελέσματα όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη-οργανικής ανάπτυξης υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Ως εκ τούτου, η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Στις 12 Νοεμβρίου θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή και, για το έτος, το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών».