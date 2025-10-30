Η Stages Network έχει δυναμική παρουσία στον χώρο της θεατρικής παραγωγής και των ζωντανών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο δέκα ιστορικών θεάτρων της Αθήνας.

Η Alter Ego Media ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική της στρατηγική με την είσοδό της δυναμικά στον κλάδο του Live Entertainment, αποκτώντας ποσοστό 40% στη Stages Network έναντι συνολικής επένδυσης 4 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία, που επισφραγίστηκε στις 29 Οκτωβρίου 2025, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για τον Όμιλο που επεκτείνεται πέρα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία του στο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό οικοσύστημα της χώρας.

Η Alter Ego Media, ένας από τους ισχυρότερους ομίλους media στην Ελλάδα, επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο οργανισμό περιεχομένου, επενδύοντας σε τηλεόραση, ψηφιακές πλατφόρμες, εκδόσεις και πλέον σε ζωντανή ψυχαγωγία. Η είσοδος στη Stages Network, έναν από τους κορυφαίους φορείς θεατρικών και μουσικών παραγωγών, αποτελεί ένα στρατηγικό στοίχημα που αποσκοπεί στη δημιουργία συνέργειων ανάμεσα στα μέσα και την πολιτιστική παραγωγή, με στόχο την αξιοποίηση περιεχομένου σε πολλαπλές μορφές και κανάλια.

Η Stages Network έχει δυναμική παρουσία στον χώρο της θεατρικής παραγωγής και των ζωντανών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο δέκα ιστορικών θεάτρων της Αθήνας – ανάμεσά τους τα Ήβη, Δημήτρης Χορν, Εμπορικόν, Αποθήκη, Λαμπέτη και Πειραιώς 131 – καθώς και τον σύγχρονο πολυχώρο Stage Seven. Με συνολική ετήσια δυναμικότητα άνω των 650.000 θεατών, η εταιρεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της πολιτιστικής ζωής της πρωτεύουσας, έχοντας φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια πλήθος επιτυχημένων θεατρικών και μουσικών παραγωγών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Alter Ego Media απέκτησε αρχικά 34 μετοχές έναντι τιμήματος 1 εκατ. ευρώ, ενώ δεσμεύτηκε να συμμετάσχει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ, την οποία αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Stages Network. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 40%, γεγονός που της επιτρέπει να ασκεί έλεγχο στην εταιρεία βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα πρόσθετου τιμήματος έως 2,1 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων για την περίοδο Ιουλίου 2026 – Ιουνίου 2027.

Παράλληλα, η Alter Ego Media εξασφαλίζει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς επιπλέον 9% του μετοχικού κεφαλαίου μεταξύ Ιουλίου και Δεκεμβρίου 2027, ενισχύοντας περαιτέρω το ενδεχόμενο μελλοντικής αύξησης της συμμετοχής της. Η αποτίμηση της συναλλαγής διενεργήθηκε από τη Grant Thornton, ενώ χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ήταν η Deloitte Business Solutions και νομικοί σύμβουλοι η KBVL, μέλος του δικτύου Deloitte Legal.

Η διοίκηση της Alter Ego Media υπογραμμίζει ότι η επένδυση δεν αποτελεί απλώς επέκταση σε μια νέα αγορά, αλλά μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας ανάπτυξης, που στηρίζεται στη δημιουργία και αξιοποίηση περιεχομένου υψηλής ποιότητας σε πολλές μορφές. Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Βρέντζος, η συνεργασία με τη Stages Network διαμορφώνει «έναν βασικό πυλώνα μελλοντικής ανάπτυξης» και ενισχύει τις δυνατότητες του Ομίλου να προσφέρει στο κοινό νέες εμπειρίες και σύγχρονες προτάσεις ψυχαγωγίας. Ο ίδιος επεσήμανε ότι η σύμπραξη των δύο πλευρών βασίζεται σε κοινή φιλοσοφία γύρω από την αξία του πολιτιστικού περιεχομένου και την ανάγκη καλλιέργειας μιας πολυσχιδούς πλατφόρμας δημιουργίας.

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της Stages Network, Διονύσης Παναγιωτάκης, έκανε λόγο για μια συνεργασία που θα επιτρέψει στην εταιρεία να επιταχύνει την ανάπτυξή της και να υλοποιήσει το όραμά της για έναν «ζωντανό κόμβο πολιτισμού», όπου η τεχνολογία, η δημιουργικότητα και οι τέχνες συνυπάρχουν για να προσφέρουν πρωτοποριακές εμπειρίες στο κοινό. Η είσοδος ενός ισχυρού επιχειρηματικού εταίρου, όπως η Alter Ego Media, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυναμική της Stages Network σε επίπεδο παραγωγών, προβολής, συνεργασιών και αξιοποίησης των πολιτιστικών υποδομών της.

Η ελληνική αγορά ψυχαγωγίας γνωρίζει τα τελευταία χρόνια έντονη αναζωογόνηση, με αυξανόμενη ζήτηση για ζωντανές εκδηλώσεις, σύγχρονες παραγωγές και ποιοτικές πολιτιστικές εμπειρίες. Η επένδυση της Alter Ego Media σε έναν από τους κορυφαίους φορείς πολιτιστικής παραγωγής αποτελεί ένδειξη ότι ο πολιτιστικός κλάδος – παρά τις προκλήσεις και τις διακυμάνσεις της αγοράς – αναδεικνύεται σε ισχυρό οικονομικό τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Η νέα αυτή συμμαχία δημιουργεί ευκαιρίες για συνέργειες σε επίπεδο δημιουργικής παραγωγής, επικοινωνίας και διανομής περιεχομένου, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας πολιτισμού και ψυχαγωγίας για το ελληνικό κοινό. Σε μια εποχή που το περιεχόμενο αποτελεί τον πυρήνα της ανταγωνιστικότητας, η Alter Ego Media επιχειρεί να επεκτείνει το οικοσύστημά της όχι μόνο ως πάροχος ενημέρωσης, αλλά και ως δημιουργός πολιτιστικών εμπειριών με σύγχρονη ταυτότητα και ισχυρό αποτύπωμα.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την επίσημη ανακοίνωσή της, η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, καθώς και τις νέες παραγωγές και πρωτοβουλίες που αναμένεται να ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ελληνικό πολιτισμό και τη ζωντανή ψυχαγωγία.