Στην καθοριστική σημασία της μεγάλης επένδυσης της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο για το «AI Giga Factory» αποτελεί πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη των στρατηγικών υποδομών.

Μιλώντας στο Μποδοσάκειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της παρουσίασης της εθνικής πρωτοβουλίας για τη διεκδίκηση μίας από τις πρώτες ευρωπαϊκές υπερδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η επένδυση της ΔΕΗ «θα καταστήσει τη Δυτική Μακεδονία επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και των υπουργών Σταύρου Παπασταύρου, Βασίλη Κικίλια, Όλγας Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Παπαστεργίου και Άκη Σκέρτσου. Παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορείς καινοτομίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι η κινητήρια δύναμη της νέας εποχής, που θα καθορίσει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τα επόμενα χρόνια». Όπως σημείωσε, ΗΠΑ και Κίνα έχουν ήδη αποκτήσει προβάδισμα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της πρωτοβουλίας Invest AI, κινητοποιεί επενδύσεις ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών. «Ελπίζουμε η ευρωπαϊκή στρατηγική να αποβεί καθοριστική για το οικοσύστημα της Τεχνητής Νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στα ελληνικά βήματα, υπενθύμισε ότι η χώρα διαθέτει πλέον εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη και συγκαταλέγεται μεταξύ των επτά πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που θα φιλοξενήσουν εργοστάσια ΑΙ, με το «Pharos» στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το AI Giga Factory της ΔΕΗ, όπως είπε, θα αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η ισχυρή ενεργειακή υποδομή, η πρόσβαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η εγγύτητα σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, το υπουργείο ενισχύει ήδη με 370 εκατ. ευρώ τα ερευνητικά κέντρα που αξιοποιούν την ΑΙ, ενώ υπεγράφη πρόσφατα Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI. Επιπλέον, προγραμματίζεται νέο πλαίσιο ενίσχυσης 150 εκατ. ευρώ για σύγχρονες τεχνολογίες, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. «Στόχος μας είναι η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης να φτάσει σε κάθε ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση», κατέληξε ο υπουργός.