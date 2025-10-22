Η INALAN, πάροχος συμμετρικού και αξιόπιστου Internet, αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά η ταχύτερη στις μετρήσεις σταθερής σύνδεσης, σύμφωνα με ανάλυση της Ookla® στα δεδομένα Speedtest Intelligence® για το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα σημεία όπου υφίσταται το δίκτυό της.



Επιπλέον, βάσει της ίδιας ανάλυσης, η INALAN αναδείχθηκε στην κορυφή όσον αφορά την εμπειρία gaming μέσω σταθερής σύνδεσης, με βάση τις μετρήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει γεωγραφική κάλυψη του δικτύου για το Η1 2025.

https://www.ookla.com/research/reports/greece-speedtest-connectivity-report-h1-2025

Η ανάλυση πραγματοποιείται από την Ookla®, παγκοσμίως αναγνωρισμένη πλατφόρμα μέτρησης ταχύτητας Internet, εξασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και ακρίβεια. Περισσότερες πληροφορίες για τη ακολουθούμενη μεθοδολογία είναι διαθέσιμες εδώ: https://brand-licensing.ookla.com/guidelines/methodology/



Σύμφωνα με τα Speedtest Connectivity Reports της Ookla® για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η INALAN κατέγραψε κορυφαίες επιδόσεις και στο Gaming Experience Score σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεπερνώντας όλους τους υπόλοιπους παρόχους που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στην έρευνα για τις εν λόγω περιοχές.

Η συγκεκριμένη διάκριση δεν προέκυψε τυχαία. Η Ookla αξιολογεί την εμπειρία των χρηστών στο gaming βάσει πραγματικών μετρήσεων μέσω του Speedtest Intelligence® και Consumer QoE™, λαμβάνοντας υπόψη δείκτες όπως το latency (καθυστέρηση απόκρισης), το jitter (σταθερότητα της σύνδεσης), το packet loss (απώλεια πακέτων), καθώς και τις ταχύτητες download και upload.



Οι οκτώ (8) επιμέρους παράμετροι αυτών των μετρήσεων (σε median και 10th/90th percentile τιμές) συνδυάζονται με σταθμισμένα βάρη για τον υπολογισμό του Gaming Experience Score, που αποτυπώνει την πραγματική εμπειρία των παικτών σε multiplayer περιβάλλοντα.



Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του “Speedtest Awards – Gaming Experience 2025”, το latency έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα (50%), ακολουθούμενο από το jitter (20%), το download speed (20%) και το upload speed (10%). Οι μετρήσεις προέρχονται αποκλειστικά από πραγματικούς χρήστες και όχι από εργαστηριακές δοκιμές, εξασφαλίζοντας αντικειμενικότητα και ακρίβεια.



Στο Gaming Experience Score, κάθε πάροχος αξιολογείται σε κλίμακα 0–100, όπου το latency έχει τον υψηλότερο συντελεστή επιρροής. Ακόμη κι αν δύο δίκτυα εμφανίζουν παρόμοιες ταχύτητες download, το σταθερότερο και ταχύτερο σε απόκριση δίκτυο συγκεντρώνει σαφώς υψηλότερη συνολική βαθμολογία — στοιχείο στο οποίο η INALAN υπερίσχυσε με διαφορά.



Στις μετρήσεις που καταγράφηκαν, η INALAN παρουσίασε εξαιρετικά χαμηλό latency και ελάχιστο jitter, προσφέροντας στους gamers των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας την πιο σταθερή και αποδοτική εμπειρία παιχνιδιού.



Παράλληλα, η Ookla εφαρμόζει την στατιστική μεθοδολογία Multiple Comparisons with Best (MCB) για να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα είναι στατιστικά αξιόπιστα και όχι συγκυριακά.



Η διαδικασία αυτή εξετάζει όλους τους παρόχους με επαρκές δείγμα μετρήσεων (τουλάχιστον 3% του συνόλου και άνω των 100 δοκιμών ανά κατηγορία), ανακηρύσσοντας νικητή μόνο αν υπάρχει σαφής, αποδεδειγμένη υπεροχή. Έτσι, η πρωτιά της INALAN στο gaming δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική επιτυχία, αλλά μια στατιστικά επιβεβαιωμένη ανωτερότητα στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στις ίδιες μετρήσεις συμμετείχαν όλοι οι πάροχοι της χώρας με την INALAN να αναδεικνύεται πρώτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη*, δηλαδή στις πιο απαιτητικές αγορές της Ελλάδας όπου η πυκνότητα χρηστών δοκιμάζει τα όρια κάθε δικτύου.



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ookla, η INALAN ήταν ο ταχύτερος πάροχος σε σημαντικές πόλεις όπως το Μαρούσι (95,64 Mbps download, 22,99 Mbps upload, 8,71 ms latency) και η Θεσσαλονίκη (90,57 Mbps download, 17,31 Mbps upload), ενώ αναδείχθηκε “Best ISP Gaming Experience” τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα.



Ενδεικτικά, στην Αθήνα η INALAN παρουσίασε διάμεση ταχύτητα download 79,67 Mbps με latency 16,08 ms, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή της INALAN έναντι όλων των άλλων παρόχων στις συγκεκριμένες περιοχές μέτρησης. Η πρωτιά της INALAN καταγράφηκε στις περιοχές όπου διαθέτει γεωγραφική κάλυψη, επιβεβαιώνοντας την απόδοση του FTTH δικτύου της εκεί όπου λειτουργεί.



Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η INALAN λειτουργεί αποκλειστικά με δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), χωρίς ενδιάμεσες υβριδικές υποδομές, προσφέροντας πραγματικά συμμετρικές ταχύτητες έως 1 Gbps τόσο στο download όσο και στο upload.





Αυτό επιτρέπει ομαλό gameplay, ταχύτατα downloads, μηδενικές καθυστερήσεις και εξαιρετική εμπειρία live streaming, ακόμη και σε απαιτητικά online παιχνίδια.



Και όλα αυτά, σε τιμή που ξεκινά από 17 ευρώ* τον μήνα, καθιστώντας την



Η Το FTTH δίκτυο της INALAN προσφέρει μηδενικό θόρυβο, σταθερή απόδοση και πραγματικά συμμετρική ταχύτητα, επιτρέποντας στους gamers να απολαμβάνουν gameplay χωρίς stuttering, αποσυνδέσεις ή απώλειες δεδομένων. Επιπλέον, εξασφαλίζει κορυφαία εμπειρία streaming (Twitch, YouTube) και γρηγορότερα downloads για μεγάλα game updates.Αυτό επιτρέπει ομαλό gameplay, ταχύτατα downloads, μηδενικές καθυστερήσεις και εξαιρετική εμπειρία live streaming, ακόμη και σε απαιτητικά online παιχνίδια.Και όλα αυτά, σε τιμή που ξεκινά από 17 ευρώ* τον μήνα, καθιστώντας την INALAN όχι μόνο κορυφαία σε επιδόσεις, αλλά και ιδιαίτερα προσιτή επιλογή για τους χρήστες που αναζητούν υψηλή ποιότητα σύνδεσης χωρίς συμβιβασμούς. INALAN συνεχίζει να επενδύει σε προηγμένο δίκτυο και τεχνολογία, προσφέροντας σταθερές υψηλές ταχύτητες, συμμετρική σύνδεση και εμπειρία online ψυχαγωγίας, ξεχωρίζοντας για την συνέπεια και την απόδοση των υπηρεσιών της, όπως επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις της Ookla®, μιας από τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες μέτρησης ταχύτητας Internet.



*Υπό την προϋπόθεση γεωγραφικής κάλυψης του δικτύου.

**Η τιμή 17 ευρώ ισχύει για προσφορά που αφορά τον πρώτο στην οικοδομή.