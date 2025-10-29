Από τις μικρές καθημερινές αποφάσεις έως τις πιο ουσιαστικές, η επιλογή είναι αυτό που μας δίνει σιγουριά και ελευθερία, ειδικά όταν αφορά την υγεία μας.

Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβεται μέσα στη λέξη «επιλέγω»;

Επιλέγεις να σηκωθείς λίγο νωρίτερα για να πιείς τον καφέ σου με ησυχία. Επιλέγεις ποιον δρόμο θα πάρεις για τη δουλειά, ποιο μήνυμα θα απαντήσεις, πότε θα πεις όχι για να προστατεύσεις τον εαυτό σου.

Μπορεί να μοιάζουν μικρές στιγμές, αλλά κάθε επιλογή σε κάνει πιο συνειδητό/ή, πιο δυνατό/ή, πιο σίγουρο/η για τη ζωή που θέλεις να ζήσεις.

Και όταν έρχεται η στιγμή να σκεφτείς κάτι πιο σημαντικό, όπως την υγεία σου, τότε αυτή η δύναμη της επιλογής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Γιατί η επιλογή είναι ελευθερία

Η αλήθεια είναι πως η ζωή δεν μας ρωτά πάντα πριν φέρει ανατροπές. Αλλά εκεί που δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα, μπορείς να ελέγξεις το πώς θα σταθείς απέναντι στα απρόοπτα.

Κι εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία του My Health F1rst της Eurolife FFH, το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει σχεδιαστεί για εσένα που θέλεις να έχεις τη δύναμη της επιλογής.

Γιατί η υγεία σου είναι κάτι βαθιά προσωπικό. Θες να μπορείς να διαλέγεις τον γιατρό που εμπιστεύεσαι και το νοσοκομείο που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Θες να ξέρεις από την αρχή πώς λειτουργούν όλα, χωρίς «ψιλά γράμματα». Θες να έχεις επιλογές – όχι περιορισμούς.

Έτσι λειτουργεί η δύναμη της επιλογής σου

Με το My Health F1rst, έχεις μια πιο οικονομική λύση ασφάλισης* που σου επιτρέπει να επιλέγεις πού και πώς θα νοσηλευτείς, κρατώντας πάντα εσύ τον έλεγχο.

Αν επιλέξεις συμβεβλημένο νοσοκομείο:

Καλύπτεις τα πρώτα €750 ή €1.500 (ανάλογα με το πρόγραμμα που έχεις επιλέξει).

Από εκεί και πέρα, η Eurolife FFH αναλαμβάνει απευθείας τα υπόλοιπα έξοδα νοσηλείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Αν επιλέξεις μη συμβεβλημένο νοσοκομείο:

Λαμβάνεις εφάπαξ προκαθορισμένο ποσό οικονομικής παροχής, αφού καλύψεις το ποσό της συμμετοχής σου, δηλαδή τα πρώτα €750 ή €1.500.

Το καλύτερο; Το ποσό αυτό το γνωρίζεις από πριν, ώστε να μπορείς να οργανώσεις με σιγουριά τη νοσηλεία σου.

Το ποσό καταβάλλεται μετά την έξοδό σου από το νοσοκομείο, μόλις προσκομίσεις τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αν νοσηλευτείς σε δημόσιο νοσοκομείο:

Έχεις 100% κάλυψη εξόδων σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Εάν καλυφθεί το σύνολο των εξόδων από άλλο (δημόσιο ή ιδιωτικό) ασφαλιστικό φορέα: τότε, μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σου, λαμβάνεις το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€.

Σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου: η Eurolife FFH καταβάλλει τόσο το 25% του εφάπαξ προκαθορισμένου ποσού οικονομικής παροχής έως 1.000€, όσο και το 100% των δαπανών.

Όταν η φροντίδα γίνεται εξατομικευμένη εμπειρία

Το My Health F1rst δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης. Είναι μια φιλοσοφία ζωής που σου λέει ότι έχεις φωνή, έχεις επιλογή, έχεις τον έλεγχο.

Και αυτή η φιλοσοφία εκφράζεται και μέσα από τις επιπλέον παροχές:

Επίδομα Μητρότητας, γιατί η ζωή ξεκινάει με τη φροντίδα.

γιατί η ζωή ξεκινάει με τη φροντίδα. Δαπάνες αποκατάστασης & αποθεραπείας για να σταθείς ξανά στα πόδια σου με αξιοπρέπεια.

για να σταθείς ξανά στα πόδια σου με αξιοπρέπεια. Επείγουσα ιατρική βοήθεια , στην Ελλάδα και το εξωτερικό γιατί τα απρόοπτα δεν περιμένουν.

, στην Ελλάδα και το εξωτερικό γιατί τα απρόοπτα δεν περιμένουν. Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος υγείας, για να φροντίζεις τον εαυτό σου προτού το χρειαστείς.

για να φροντίζεις τον εαυτό σου προτού το χρειαστείς. Μέγιστο όριο ευθύνης έως 700.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο.

ανά ασφαλιστική περίοδο, περιστατικό νοσηλείας και ασφαλισμένο. Μείωση στο ασφάλιστρο μέσω του προγράμματος EurolifeSYN +, αν συνδυάσεις προγράμματα της Eurolife FFH.

Μάθε περισσότερα εδώ.

Επιλογή σημαίνει δύναμη

Η δύναμη να επιλέγεις δεν είναι απλώς μια δυνατότητα – είναι στάση ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις πίσω τον έλεγχο, ακόμη κι όταν όλα γύρω σου μοιάζουν αβέβαια.

Και αυτή η αίσθηση, το να ξέρεις ότι μπορείς να αποφασίζεις εσύ για σένα, είναι ίσως η πιο ουσιαστική μορφή δύναμης που υπάρχει.

Γιατί η ζωή δεν είναι φτιαγμένη από μεγάλες αποφάσεις μόνο. Είναι φτιαγμένη από χιλιάδες μικρές επιλογές, που όλες μαζί σε οδηγούν πιο κοντά στη ζωή που θέλεις να ζήσεις, τη ζωή που έχει χώρο για ασφάλεια, εμπιστοσύνη, ηρεμία και φροντίδα.

Το My Health F1rst σου θυμίζει ακριβώς αυτό… ότι έχεις πάντα επιλογές.

Ότι μπορείς να καθορίζεις εσύ το πώς θα αντιμετωπίσεις μια δύσκολη στιγμή, ποιον θα εμπιστευτείς, πού θα στραφείς. Κι αυτή η ελευθερία, αυτή η αυτοπεποίθηση, είναι που κάνει κάθε μέρα λίγο πιο φωτεινή.

Γιατί στο τέλος, η ζωή δεν είναι να περιμένεις τα πράγματα να συμβούν – είναι να επιλέγεις πώς θα τα ζήσεις.

Και τώρα, έχεις τη δύναμη να το κάνεις, βάζοντας εσένα και ό,τι έχει αξία για σένα πρώτα.

Ανακάλυψε περισσότερα για το My Health F1rst εδώ.

*Ισχύει για τα προγράμματα My Health F1rst της Eurolife FFH, σε σχέση με τα προγράμματα Premium Health II, με αντίστοιχο ποσό απαλλαγής και θέση νοσηλείας.