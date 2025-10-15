Από το πρώτο σου βιβλίο μέχρι το πιο σύγχρονο gadget, τα Public γιορτάζουν δύο δεκαετίες στιγμών που έγιναν κομμάτι της ζωής σου.

Θυμάσαι την πρώτη φορά που έβαλες ένα CD στο καινούργιο σου στερεοφωνικό; Ή την πρώτη φορά που έπιασες στα χέρια σου ένα smartphone που σε έκανε να νιώσεις ότι κρατάς το μέλλον;

Αν το καλοσκεφτείς, σε κάθε τέτοια στιγμή, κάπου στο φόντο, υπήρχε το πορτοκαλί logo των Public. Από το πρώτο σου laptop μέχρι το τελευταίο σου δώρο σε κάποιον αγαπημένο, τα Public ήταν εκεί, ένας ζωντανός, φωτεινός χώρος, γεμάτος μουσική, τεχνολογία, βιβλία και έμπνευση.

Οι ιστορίες γράφονται στις στιγμές

Είκοσι χρόνια τώρα, τα Public είναι δίπλα σου, σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε μικρή ανακάλυψη, σε κάθε δώρο που έψαχνες για να κάνεις κάποιον να χαμογελάσει. Από το πρώτο τους κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 2005 μέχρι σήμερα, τα Public έχουν γίνει κομμάτι της ζωής σου.

Αποτέλεσαν γέφυρα ανάμεσα σε σένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις, διατηρώντας πάντα εκείνη τη ζεστή, ανθρώπινη ατμόσφαιρα που κάνει κάθε επίσκεψη να μοιάζει λίγο σαν βόλτα σε κάτι γνώριμο.

Καινοτομία που αλλάζει την καθημερινότητά σου

Όταν κοιτάζεις πίσω, βλέπεις ότι τα Public ήταν πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Ήταν εκεί όταν η τεχνολογία μπήκε στα σπίτια μας, όταν το βιβλίο έγινε δώρο, όταν η μουσική έγινε ψηφιακή, όταν η ψυχαγωγία έγινε εμπειρία.

Η εξαγορά της Media Markt σηματοδότησε τη δημιουργία των Public + home, ενός νέου concept που ενώνει Home, Tech και Entertainment σε μια ενιαία εμπειρία.

Μέσα στα χρόνια, τα Public δεν σταμάτησαν να εξελίσσονται. Με υπηρεσίες όπως Box Now για γρήγορη παραλαβή, Klarna για άνετες πληρωμές, συνεργασίες με iRepair και Vodafone για υποστήριξη και συνδεσιμότητα, αλλά και το Public+, το πρόγραμμα ανταμοιβής που σε επιβραβεύει για κάθε σου αγορά, η εμπειρία σου γίνεται κάθε φορά πιο εύκολη, πιο προσωπική, πιο δική σου.

Σήμερα, με 62 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, περισσότερους από 2.000 εργαζομένους και εκατομμύρια επισκέπτες, τα Public συνεχίζουν να φέρνουν κοντά την έμπνευση, τη γνώση και τη χαρά.

20 χρόνια εμπειρίες και μια νέα αρχή στο Smart Park

Δύο δεκαετίες μετά το πρώτο τους κατάστημα, τα Public κάνουν ένα ακόμη βήμα μπροστά με το νέο Public Smart Park, στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας.

Ένας υπερσύγχρονος χώρος 1.155 τ.μ., στη Θεσσαλονίκη, σχεδιασμένος για να τα χωρέσει όλα… τεχνολογία, μικροσυσκευές, βιβλία, μουσική, gaming, δώρα και ψυχαγωγία. Ένα μέρος όπου μπορείς να περιπλανηθείς, να δοκιμάσεις, να εμπνευστείς. Γιατί τα Public δεν είναι απλώς εκεί όπου αγοράζεις τις συσκευές ή τα gadget που αγαπάς. Είναι εκεί όπου ανακαλύπτεις, μαθαίνεις, εξελίσσεσαι.

Μια εβδομάδα γιορτής με μουσική, συγγραφείς και δώρα!

Φέτος, τα Public γιορτάζουν τα 20 χρόνια αξέχαστων εμπειριών, με έναν τρόπο που μόνο εκείνα ξέρουν να το κάνουν!

Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, σε προσκαλούν να γιορτάσεις μαζί τους μια ολόκληρη εβδομάδα, με μοναδικές εκδηλώσεις, μουσική, συγγραφείς, καλλιτέχνες, προσφορές και δώρα.

Στις 18 Οκτωβρίου, πέντε flagship καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και συγκεκριμένα σε Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα γίνονται το επίκεντρο της επετείου, φιλοξενώντας γνωστούς καλλιτέχνες και συγγραφείς.

Η Κατερίνα Λιόλιου θα τραγουδήσει στο Smart Park, ο Apon θα ξεσηκώσει το Σύνταγμα, η Ρία Ελληνίδου θα εμφανιστεί στο Ίλιον, ο Πάνος Κιάμος στη Λάρνακα, ενώ ο Θοδωρής Βουτσικάκης θα υποδεχτεί το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στην Τσιμισκή.

Την ίδια μέρα, αγαπημένοι συγγραφείς όπως ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο Πάνος Δημάκης, ο Στέφανος Ξενάκης, ο Θεόδωρος Παπακώστας, η Μικρή Ολλανδέζα και ο Γιάννης Αθανασόπουλος θα βρίσκονται σε επιλεγμένα Public για να μιλήσουν για τα βιβλία τους, να υπογράψουν αντίτυπα και να μοιραστούν στιγμές με το κοινό.

Και φυσικά, καμία γιορτή Public δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνολογία που εμπνέει!

Γι’ αυτό, η Xiaomi συμμετέχει ενεργά στις επετειακές εκδηλώσεις, προσκαλώντας σε να γνωρίσεις από κοντά το νέο flagship μοντέλο Xiaomi 15T Pro, ένα κινητό φτιαγμένο για όσους αγαπούν την καινοτομία και τη λεπτομέρεια.

Παράλληλα, από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, μπορείς να ανακαλύψεις επετειακές προσφορές στα αγαπημένα σου προϊόντα Public και να αποκτήσεις ό,τι ονειρεύεσαι σε μοναδικές τιμές. Κι αν είσαι μέλος του Public+, κάθε σου αγορά σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi, αξίας άνω των 5.000 ευρώ.

Έλα να γιορτάσεις μαζί με τα Public!

Είκοσι χρόνια είναι πολλά. Είναι στιγμές, χαμόγελα, αναμνήσεις... και τώρα, είναι η στιγμή να τα ξαναζήσεις όλα!

Έλα κι εσύ να γιορτάσεις 20 χρόνια αξέχαστων εμπειριών Public με μουσική, συγγραφείς, προσφορές και δώρα που θα κάνουν αυτή την εβδομάδα αξέχαστη.

Γιατί, όπως και να το δεις, κάθε στιγμή της ζωής σου έχει κάτι… Public μέσα της. Και τώρα, ήρθε η ώρα να τη γιορτάσεις ξανά!

Δες το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και μάθε περισσότερα εδώ.