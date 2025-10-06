Με την ένταξη των δύο καναλιών, η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της EON με επιπλέον τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Η Nova και η Alter Ego Media ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για τη μετάδοση των καναλιών MEGA και MEGA News μέσω δορυφόρου και μέσω της πλατφόρμας EON.

Από σήμερα, οι συνδρομητές της Nova έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα του MEGA στη θέση 107 μέσω δορυφόρου και στη θέση 7 μέσω Internet, καθώς και στο MEGA News στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και στη θέση 18 μέσω Internet. Και τα δύο κανάλια είναι διαθέσιμα σε HD και με δυνατότητα catch-up 7 ημερών.

Με την ένταξη των δύο καναλιών, η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της EON με επιπλέον τηλεοπτικό περιεχόμενο, προσφέροντας στους συνδρομητές της μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών.

Το MEGA μεταδίδει το πρόγραμμά του, το οποίο περιλαμβάνει ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές όπως οι «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη και «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» παρουσιάζουν η Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και η Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή), με τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, μεταδίδει συνεχή ροή προγράμματος με ενημερωτικές εκπομπές, καλύπτοντας θέματα από την πολιτική, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την ενέργεια, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την επιστήμη. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται και επιλεγμένες εκπομπές από το αρχείο του MEGA.

Με τη συνεργασία αυτή, τα κανάλια MEGA και MEGA News είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους τους συνδρομητές της Nova, μέσω δορυφόρου και διαδικτύου.