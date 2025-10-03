Η φετινή 14η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε, παρουσία 710 στελεχών της αγοράς ICT, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΣΕΠΕ.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων βραβεύθηκε με το Silver Award στην κατηγορία «Best Use of Data» για το έργο ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων παιγνίων (Data Warehouse) που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Seven Red Lines.

Το έργο είναι βασισμένο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Data Warehouse που μπορούν να ενοποιούν, να αποθηκεύουν και να επεξεργάζονται δεδομένα με σκοπό την αποτελεσματικότερη εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων Video Lottery Terminals (VLT’s).

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε επιτρέπει την αξιοποίηση αναλυτικών δεδομένων σε επίπεδο παιχνιδιού και συνεδρίας παίκτη και την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων καθώς και πλήρως αξιόπιστων στοιχείων για εποπτικούς ελέγχους.

Τα BITE Awards (https://businessitawards.boussiasevents.gr) αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας έργα πληροφορικής και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

