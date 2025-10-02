Με μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG) γιόρτασε το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025 τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, σηματοδοτώντας ενάμιση αιώνα ακαδημαϊκής αριστείας, καινοτομίας και προσφοράς στην κοινωνία.

Επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια λειτουργίας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στην Αγία Παρασκευή, το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, αποφοίτων, εκπροσώπων της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φίλων του Ιδρύματος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, ο Υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, o βουλευτής Χίου, Δρ Νότης Μηταράκης, ο Πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Omar Amer Youssef, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στην Ελλάδα, Δρ Bebeb Djundjunan, ο Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Jay Raman, καθώς και πλήθος εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ιδιαίτερη μνεία έγινε στον απελθόντα Πρόεδρο του Κολλεγίου, Δρ David G. Horner, για τη 17ετή καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη του ACG.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό δρώμενο με θέμα την ιστορία του Κολλεγίου και την άρρηκτη σχέση του με την κοινωνία. Η παράσταση φιλοξενήθηκε στο ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση Στάδιο του Κολλεγίου, με πρωταγωνιστές μαθητές, φοιτητές και μέλη του προσωπικού του Κολλεγίου, καθώς και με τη φιλική συμμετοχή της καταξιωμένης ηθοποιού, παραγωγού και αποφοίτου του Pierce, Κάτιας Δανδουλάκη. Η Ορχήστρα και η Χορωδία των Pierce και Deree πλαισίωσαν μουσικά τη βραδιά.

Κεντρική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η τελετή αναγόρευσης του νέου Προέδρου, Edward C. Wingenbach, Ph.D., ο οποίος, στην ομιλία του, παρουσίασε το όραμά του για τη νέα εποχή του ACG. Με λόγια εμψυχωτικά, επεσήμανε ότι «η εκπαίδευση είναι απελευθερωτική» και έθεσε ως προτεραιότητες τη διεύρυνση της πρόσβασης μέσω υποτροφιών, την έμφαση στη βιωσιμότητα, την ενίσχυση της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την προώθηση της διεθνοποίησης.

Ο ίδιος ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο του ACG στη γεφύρωση του ελληνικού και αμερικανικού εκπαιδευτικού πνεύματος, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει το πιο συναρπαστικό μέρος στον κόσμο για σπουδές στις ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες. Αναφέρθηκε δε στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης του Κολλεγίου, το Pierce, το Deree και το Alba, οι οποίες όπως τόνισε «μαζί συγκροτούν ένα συνεχές μάθησης μοναδικό στη χώρα: ένα ενιαίο ίδρυμα που συνοδεύει τους μαθητές από τα πρώτα τους βήματα, ως παιδιά, μέχρι τα ανώτερες μεταπτυχιακές και επαγγελματικές σπουδές, δεμένα όλα σε μία αποστολή και μία κοινότητα».

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δρ Edward C. Wingenbach ανέφερε: «Η Ελλάδα χρειάζεται αποφοίτους που μπορούν να υπερβούν τα σύνορα—τα πνευματικά, τα πολιτισμικά, τα γεωγραφικά—και έρευνα που να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις ταχέως μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Το ACG βρίσκεται σε μια μοναδική θέση να τα προσφέρει. Για να το πετύχουμε αυτό, θα παραμείνουμε ακλόνητοι στην αποστολή μας και δημιουργικοί στις καινοτομίες μας. Πρώτον, θα ενισχύσουμε την καρδιά του ACG: τη μάθηση με επίκεντρο τον φοιτητή και τη διεπιστημονικότητα. Σε όλο το Pierce, το Deree και το Alba, οι απόφοιτοί μας πρέπει να διαβάζουν κριτικά, να συλλογίζονται με βάση τα δεδομένα, να γράφουν και να μιλούν με σαφήνεια, να λύνουν προβλήματα με δημιουργικότητα και να συνεργάζονται μέσα από τις διαφορές τους. Δεύτερον, θα συνεχίσουμε να ευθυγραμμίζουμε τη μάθηση με τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της ελληνικής οικονομίας και των παγκόσμιων απαιτήσεων. Το οικονομικό μέλλον της Ελλάδας απαιτεί αποφοίτους που μπορούν να προσαρμόζονται στις ραγδαίες τεχνολογικές και αγοραστικές αλλαγές, και έρευνα που προάγει και βελτιώνει τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ανθρώπινη ευημερία. Τρίτον, θα διευρύνουμε τον κύκλο της ευκαιρίας. Το ACG πρέπει να είναι ένας τόπος όπου το ταλέντο συναντά την πρόσβαση, όπου η φιλοδοξία του φοιτητή—και όχι το εισόδημα ή οι γνωριμίες του—καθορίζει την πορεία του. Ήδη το ένα τρίτο των μαθητών του Pierce και οι μισοί φοιτητές του Deree λαμβάνουν υποτροφίες ώστε να καταστεί προσιτή η εξαιρετική ιδιωτική, μη κερδοσκοπική εκπαίδευσή μας».

Ο νέος Πρόεδρος, Edward C. Wingenbach, Ph.D., αναφέρθηκε στην ολιστική προσέγγιση του Κολλεγίου στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από τα ακαδημαϊκά προγράμματα, την έρευνα και τη λειτουργία του Ιδρύματος, ενώ υπογράμμισε τη συμβολή της ερευνητικής και δημιουργικής παραγωγής του ACG στην οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό της χώρας. Τέλος, επισήμανε ότι η διεθνοποίηση θα αποτελέσει στρατηγική πράξη, με στόχο το ACG να καταστεί σημείο αναφοράς για φοιτητές από όλο τον κόσμο.

Στα 150 χρόνια της πορείας του, από τη Σμύρνη του 1875 έως τη σημερινή του παρουσία με το Pierce, Deree και Alba Graduate Business School, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική αλλά και τη διεθνή εκπαίδευση, μέσα από τον μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών που προσελκύει κάθε χρόνο. Σήμερα προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε περισσότερους από 8.000 μαθητές και φοιτητές από 70 χώρες, σε τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ έχει περισσότερους από 69.000 αποφοίτους παγκοσμίως, Το μότο του «Να μην υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς», παραμένει από ξεκίνημά του κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας του και της αποστολής του.

Με την επιτυχημένη επετειακή εκδήλωση, το ACG τίμησε το παρελθόν του αναδεικνύοντας δυναμικά το μέλλον και τις προοπτικές του, ενώ έθεσε τις βάσεις για ακόμη 150 χρόνια εκπαιδευτικής και κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνώς.