Η ρουμανική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χαμηλού ποσοστού ασφαλιστικής διείσδυσης σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και της αυξανόμενης δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων σε μεγάλα έργα υποδομών.

Η Ευρώπη Holdings Α.Ε. ανακοίνωσε την εξαγορά ποσοστού 50% της Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, ενισχύοντας στρατηγικά την παρουσία της στη γειτονική αγορά. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 300 χιλ. ευρώ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Όμιλο VISTA Bank, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στη χώρα.

Η συμφωνία υπεγράφη την 1η Οκτωβρίου 2025, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης. Μέσω δεσμευτικού συμφωνητικού αγοραπωλησίας με την Alpha Leasing Romania IFN S.A., θυγατρική της VISTA Bank Romania, η Ευρώπη Holdings απέκτησε 93 εταιρικά μερίδια της Alpha Insurance Brokers, τα οποία αντιστοιχούν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με έδρα το Βουκουρέστι.

Η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται κομβικής σημασίας για τον Όμιλο, καθώς έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη απόκτηση άδειας επέκτασης δραστηριοτήτων στη ρουμανική αγορά με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Freedom of Service). Η άδεια χορηγήθηκε τον Μάιο του 2025 από την Τράπεζα της Ελλάδος και εγκρίθηκε στη συνέχεια από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο εγχείρημα θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της Ευρώπη Ασφαλιστική Α.Ε. καθώς και την εμπειρία που διαθέτει ο Όμιλος στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης μέσω της ΝΑΚ Insurance Brokers. Η ρουμανική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του χαμηλού ποσοστού ασφαλιστικής διείσδυσης σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα, αλλά και της αυξανόμενης δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων σε μεγάλα έργα υποδομών.

Η συνεργασία με τον Όμιλο VISTA Bank, ο οποίος έχει ισχυρή παρουσία στη χώρα με δραστηριότητες σε τράπεζα, ασφάλειες και leasing, αναμένεται να προσδώσει σημαντικές συνέργειες. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι δύο πλευρές θα κατέχουν από κοινού το 50% της Alpha Insurance Brokers, η οποία θα μετονομαστεί σε Vista – Europe Insurance Brokers.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Ευρώπη Holdings υπογραμμίζει ότι η επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της μέσω στοχευμένων εξαγορών που δημιουργούν αξία και συμβάλλουν στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της. Όπως αναφέρει, θα ακολουθήσουν σχετικές ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό για κάθε νέα εξέλιξη.

