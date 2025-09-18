Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι για το υπόλοιπο της χρήσης 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με τις συνολικές πωλήσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ.

Η γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ-ΚΡΙ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στις πωλήσεις, αλλά μείωση στην κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 161,90 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 23,7% σε σχέση με τα 130,87 εκατ. ευρώ του 2024. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 26,10 εκατ. ευρώ από 29,44 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 23,01 εκατ. ευρώ από 27,05 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν στα 19,45 εκατ. ευρώ, έναντι 26,32 εκατ. ευρώ το 2024.

Στον κλάδο γιαουρτιού, οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 26,2% σε αξία και 26,1% σε όγκο, με τις διεθνείς αγορές να ξεχωρίζουν, καταγράφοντας αύξηση 39,3% και ξεπερνώντας τα 88 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί πλέον σε σχεδόν 70% της συνολικής δραστηριότητας στα γαλακτοκομικά. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στη βρετανική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 56%, και στην Ιταλία, όπου ενισχύθηκαν κατά 19%. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα 39,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε αξία, με την κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας να συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, ανεβάζοντας το μερίδιό της σε όγκο στο 38%. Αντίθετα, τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ απώλεσαν 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, διαμορφούμενα στο 13,7%, αλλά διατηρώντας τη δεύτερη θέση της αγοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου 2025.

Στην εγχώρια αγορά παγωτού, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6% σε αξία, χάρη στην επέκταση του δικτύου πωλήσεων και την ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, ενώ η τουριστική κίνηση συνέβαλε θετικά στην κατανάλωση. Στο εξωτερικό, οι πωλήσεις παγωτού κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο 42,7%, με αιχμή το Greek Frozen Yogurt και νέες συνεργασίες στην ιδιωτική ετικέτα.

Σε επενδυτικό επίπεδο, η εταιρεία ενέταξε το σχέδιο “Greek Yogurt Dynamo” στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 52,2 εκατ. ευρώ. Το έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027, προβλέπει ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας γιαουρτιού και παγωτού, αύξηση της αποδοτικότητας μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και επέκταση της μονάδας βιοαερίου για βελτιωμένη διαχείριση αποβλήτων. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2025 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 21 και 25 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι για το υπόλοιπο της χρήσης 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με τις συνολικές πωλήσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τα 300 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) να διαμορφώνονται σε επίπεδα περιθωρίου κοντά στο 14%.