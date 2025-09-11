Η ΒΑΤ παρουσίασε την παγκόσμια πλατφόρμα OmniTM

Η Σουηδία, η πρώτη χώρα που έχει καταφέρει να κηρυχθεί «απαλλαγμένη από τον καπνό», υποδέχτηκε το Omni, μια πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και στοιχείων για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τη μείωση της βλάβης από τον καπνό του τσιγάρου.

«Μελέτησε τα στοιχεία. Λάβε μέρος στον διάλογο.» ήταν το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης της BAT στη Σουηδία για την παρουσίαση της επιστημονικής της πλατφόρμας Omni, που προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκπροσώπων του Τύπου, φορέων χάραξης πολιτικής και ειδικών δημόσιας υγείας από 22 χώρες. Η ΒΑΤ, με γνώμονα τον σκοπό της να δημιουργήσει ένα Καλύτερο Αύριο και όραμα να χτίσει έναν κόσμο χωρίς τον καπνό του τσιγάρου αποδεικνύει στην πράξη πώς η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλλουν στον διάλογο για τη μείωση της βλάβης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία που αποτελεί χώρα πρότυπο για τη μείωση της βλάβης, καθώς είναι η πρώτη χώρα που έχει απαλλαγεί από τον καπνό του τσιγάρου, μειώνοντας το ποσοστό του καπνίσματος ραγδαία από το 15% στο 5,3%, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό καπνιστών στην Ε.Ε. αγγίζει σήμερα κατά μέσο όρο το 24%.

Το παράδειγμα της Σουηδίας είναι διαθέσιμο στο Omni, μια σημαντική πρωτοβουλία της ΒΑΤ που συγκεντρώνει ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες, στοιχεία για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό του τσιγάρου και επιστημονικές έρευνες του Ομίλου της ΒΑΤ ενώ επιδιώκει να απαντήσει σε ορισμένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο, όπως ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη χρήση νέων κατηγοριών σε σύγκριση με το παραδοσιακό κάπνισμα.

Όπως τόνισε η Danni Tower, Επικεφαλής του τμήματος Επιστημονικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων του Ομίλου της ΒΑΤ, οι προϋποθέσεις για την επιτυχία της μείωσης του κινδύνου από τον καπνό του τσιγάρου είναι σαφής: το σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον, ένα ισορροπημένο φορολογικό πλαίσιο, η προϊοντική καινοτομία, η αποδοχή από τους καταναλωτές και η προοδευτική στρατηγική επικοινωνίας με τους καταναλωτές.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση της επιτυχίας του μοντέλου της Σουηδίας, η οποία ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει να είναι επισήμως η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. που έχει απαλλαχθεί από τον καπνό του τσιγάρου και μάλιστα 16 χρόνια νωρίτερα από τον στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2040. Η Asli Ertonguç, Περιφερειακή Διευθύντρια της ΒΑΤ για τη Δυτική Ευρώπη, σχολίασε ότι η Σουηδία μας δείχνει πως μέσα από την καινοτομία, τη διαφάνεια και τη συνεργασία μπορούμε να επιταχύνουμε το ταξίδι προς ένα μέλλον χωρίς τον καπνό του τσιγάρου, ενώ τόνισε την ανάγκη να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και άλλες χώρες.

Ο Dr. James Murphy, Διευθυντής Έρευνας και Επιστήμης του Ομίλου της ΒΑΤ, μίλησε για τον ρόλο της επιστήμης στον διάλογο για τη μείωση της βλάβης. Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Σουηδίας που οφείλεται στη στροφή των ενήλικων καπνιστών σε προϊόντα χωρίς καύση, όπως τα σακουλάκια νικοτίνης, παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία της ΒΑΤ αλλά και ανεξάρτητων φορέων που αναγνωρίζουν τον δυνητικά μειωμένο κίνδυνο στα προϊόντα αυτά.

Η εκδήλωση έκλεισε με ένα δυναμικό πάνελ στο οποίο συμμετείχαν οι Charlie Weimers, Ευρωβουλευτής της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR), Nike Örbrink, πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) και τα στελέχη του Ομίλου της ΒΑΤ (Danni Tower, Dr. James Murphy και Asli Ertonguç), πυροδοτώντας μια συζήτηση που προκάλεσε σκέψη σχετικά με το πώς η επιστήμη, οι επιχειρήσεις, οι ρυθμιστικές αρχές και η Πολιτεία μπορούν να συνεργαστούν για να επιταχύνουν τη μείωση της βλάβης παγκοσμίως.