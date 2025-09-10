Games
Lidl Ελλάς: Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι

Lidl Ελλάς: Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι
Το καρότσι της εταιρείας αποδείχθηκε κατά 11,75% φθηνότερο από άλλο Σούπερ Μάρκετ, προσφέροντας εξοικονόμηση έως και 10,74€, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί παραμένει Νο.1 στη σχέση ποιότητας–τιμής.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια στα προϊόντα πρώτης ανάγκης πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά και οι εβδομαδιαίες αγορές στο super market γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες, η Lidl Ελλάς στέκεται για ακόμα μία φορά δίπλα στους καταναλωτές. Με τη νέα της καμπάνια και κεντρικό μήνυμα «Για ακόμα μία φορά, το πιο οικονομικό καρότσι», η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να προσφέρει την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής, με σαφή διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, πραγματοποιήθηκε αγορά 44 βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από την εταιρεία ερευνών IWD, η οποία προχώρησε σε έλεγχο τιμών συγκρίνοντας το συνολικό κόστος καροτσιού ανάμεσα στη Lidl Ελλάς και σε άλλη αλυσίδα super market. Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: Οι καταναλωτές, κάνοντας αγορές των συγκεκριμένων προϊόντων στα Lidl, επωφελούνται με έως και 10,74€, ενώ το καρότσι της Lidl Ελλάς αποδείχθηκε κατά 11,75% φθηνότερο σε σχέση με άλλο Σούπερ Μάρκετ – χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα.

«Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι κάθε οικογένεια αξίζει να γεμίζει το καρότσι της χωρίς άγχος και χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα», δηλώνει ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς. «Σε μια εποχή που η ακρίβεια δοκιμάζει την καθημερινότητα όλων μας, εμείς στεκόμαστε δίπλα στους καταναλωτές με ουσιαστικές λύσεις και πραγματική αξία. Το γεγονός ότι το καρότσι μας είναι κατά 11,75% πιο οικονομικό δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι μένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας να προσφέρουμε σε κάθε νοικοκυριό περισσότερα, με λιγότερα.»

Με την πρωτοβουλία αυτή, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει γιατί είναι για ακόμα μία χρονιά No.1 στη σχέση ποιότητας–τιμής. Για το 2025-2026 έχει κερδίσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση Best Buy Award, σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού ICERTIAS, η οποία διεξήχθη τον Μάιο του 2025 στην Ελλάδα.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Lidl Ελλάς παραμένει αφοσιωμένη στο να κρατά τις τιμές χαμηλά και τις αγορές προσιτές για κάθε νοικοκυριό. Με σταθερή δέσμευση στη διαφάνεια και στη σχέση ποιότητας – τιμής, συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το πιο οικονομικό καρότσι βρίσκεται στα Lidl.

