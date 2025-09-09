Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Crafting Greece: Η χειροποίητη τέχνη σε ρόλο πρεσβευτή της Ελλάδας στον κόσμο

Crafting Greece: Η χειροποίητη τέχνη σε ρόλο πρεσβευτή της Ελλάδας στον κόσμο
Συστήθηκε και συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εγχειρήματος.

Με στόχο να δώσει νέα πνοή στη διεθνή προβολή της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας, το υπουργείο Εξωτερικών προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Crafting Greece». Πρόκειται για μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει τη χειροποίητη τέχνη ως όχημα πολιτιστικής διπλωματίας, συνδέοντας την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και ανοίγοντας νέους δρόμους εξωστρέφειας.

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μαρία Μυρογιάννη, ανακοίνωσε —με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως — τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εγχειρήματος.

Η ομάδα, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία, απαρτίζεται από επτά μέλη με πρόεδρο τη στρατηγικό σύμβουλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας Δήμητρα Κολοτούρα. Στο πλευρό της θα βρεθούν καταξιωμένες προσωπικότητες της μόδας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εθνολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, όπως η Sarah Mower, η Αγγελική Γιαννακίδου, ο σχεδιαστής Marios Schwab και η Βιργινία Ματσέλη, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα εκπροσωπηθεί από τις Ευτυχία Ξυδιά και Ελένη Σουπιανά.

Το έργο της ομάδας εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή και διάσωση παραδοσιακών τεχνών, αλλά εκτείνεται στην αναβίωση και τη δημιουργική αξιοποίησή τους, στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή της ελληνικής διασποράς και των νέων, καθώς και στη διερεύνηση της δημιουργίας ενός φορέα που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του προγράμματος.

Ευρύτερα, το «Crafting Greece» φιλοδοξεί να μετατραπεί σε γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, στην Ελλάδα και τον κόσμο, ενισχύοντας τη φωνή της χώρας στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Μητσοτάκης: Από το «Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στο «Να μη γίνουμε Γαλλία»

Πολιτική
Μουντιάλ 2026: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Δανία

Μουντιάλ 2026: Δείτε LIVE τον αγώνα Ελλάδα - Δανία

Αθλητισμός
Τι συζήτησε ο Γεραπετρίτης με τον γιο του Χαφτάρ

Τι συζήτησε ο Γεραπετρίτης με τον γιο του Χαφτάρ

Πολιτική
Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Μπλεγμένοι στο καλώδιο

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

healthstat.gr
Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

healthstat.gr
Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

healthstat.gr
Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr