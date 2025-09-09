Crafting Greece: Η χειροποίητη τέχνη σε ρόλο πρεσβευτή της Ελλάδας στον κόσμο

Συστήθηκε και συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εγχειρήματος.

Με στόχο να δώσει νέα πνοή στη διεθνή προβολή της ελληνικής πολιτιστικής δημιουργίας, το υπουργείο Εξωτερικών προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Crafting Greece». Πρόκειται για μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να αναδείξει τη χειροποίητη τέχνη ως όχημα πολιτιστικής διπλωματίας, συνδέοντας την ελληνική παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και ανοίγοντας νέους δρόμους εξωστρέφειας.

Η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μαρία Μυρογιάννη, ανακοίνωσε —με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως — τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εγχειρήματος.

Η ομάδα, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία, απαρτίζεται από επτά μέλη με πρόεδρο τη στρατηγικό σύμβουλο μάρκετινγκ και επικοινωνίας Δήμητρα Κολοτούρα. Στο πλευρό της θα βρεθούν καταξιωμένες προσωπικότητες της μόδας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της εθνολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, όπως η Sarah Mower, η Αγγελική Γιαννακίδου, ο σχεδιαστής Marios Schwab και η Βιργινία Ματσέλη, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών θα εκπροσωπηθεί από τις Ευτυχία Ξυδιά και Ελένη Σουπιανά.

Το έργο της ομάδας εργασίας δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή και διάσωση παραδοσιακών τεχνών, αλλά εκτείνεται στην αναβίωση και τη δημιουργική αξιοποίησή τους, στην προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή της ελληνικής διασποράς και των νέων, καθώς και στη διερεύνηση της δημιουργίας ενός φορέα που θα διασφαλίσει τη συνέχεια του προγράμματος.

Ευρύτερα, το «Crafting Greece» φιλοδοξεί να μετατραπεί σε γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, στην Ελλάδα και τον κόσμο, ενισχύοντας τη φωνή της χώρας στο πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας.