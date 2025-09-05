Επίσκεψη και ξενάγηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη, στις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms A.B.E.E. στην Ξάνθη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την προσθήκη καινοτόμων γραμμών παραγωγής.

Στο πλαίσιο της περιοδείας κυβερνητικών στελεχών στη Θράκη, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επισκέφθηκε εχθές, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, τις εγκαταστάσεις της Thrace Polyfilms A.B.E.E., θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, που εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Ευμοίρου Ξάνθης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υφυπουργός ξεναγήθηκε στις παραγωγικές εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από στελέχη της εταιρείας για το πλάνο ανάπτυξής της, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων κτιριακών υποδομών και την προσθήκη καινοτόμων γραμμών παραγωγής.

Ο κ. Τσαβδαρίδης συναντήθηκε και συνομίλησε αναφορικά με τις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιομηχανίας στη Θράκη, με τους κ. κ. Θανάση Δημίου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Thrace Nonwovens & Geosynthetics A.B.E.E, Κυριάκο Μαυρομμάτη, Operations Director της Thrace Polyfilms A.B.E.E και Θανάση Ξυνίδη, Νομικό Σύμβουλο του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

Κατά τη συνάντηση, υπογραμμίστηκε η στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για τη διατήρηση περισσότερων από 1.000 θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Παράλληλα, επισημάνθηκε η σημαντική συμβολή του βιομηχανικού κλάδου στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Πολιτείας και του παραγωγικού ιστού της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας.