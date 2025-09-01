Με 34,35% η PE SUB Holdings στην Intralot μετά την δημόσια προσφορά

Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η PE SUB Holdings κατέχει πλέον το 34,35% της Intralot, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών. Η περίοδος αποδοχής ξεκίνησε στις 31 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 28 Αυγούστου, με την ανταπόκριση των μετόχων να είναι περιορισμένη, καθώς μόλις 49 από αυτούς επέλεξαν να πουλήσουν τις μετοχές τους, αντιπροσωπεύοντας το 1,01% του συνόλου.

Η δημόσια πρόταση είχε κατατεθεί στις 2 Ιουλίου 2025 και αφορούσε το σύνολο των μετοχών που δεν κατείχε η PE SUB Holdings, δηλαδή περίπου το 66,6% της Intralot. Η προσφορά ήταν 1,07 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά. Παρότι η πρόταση ήταν υποχρεωτική, όπως προβλέπει η νομοθεσία, και συνοδευόταν από τις απαραίτητες εγκρίσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των αμερικανικών αρχών ανταγωνισμού, οι περισσότεροι μέτοχοι επέλεξαν να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η PE SUB Holdings συγκεντρώνει συνολικά 207.534.878 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 34,35% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Το ποσοστό αυτό δεν δίνει τον πλήρη έλεγχο, αλλά εξασφαλίζει έναν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της Intralot.

Η καταβολή των χρημάτων στους μετόχους που αποδέχθηκαν την πρόταση έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου. Μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ., θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διακανονισμού, η οποία περιλαμβάνει την πληρωμή του τιμήματος, την αφαίρεση των προβλεπόμενων κρατήσεων και φόρων, και τη μεταφορά των μετοχών στον λογαριασμό της PE SUB Holdings. Οι μέτοχοι που αποδέχθηκαν θα λάβουν το ποσό των 1,07 ευρώ ανά μετοχή, μειωμένο μόνο από τις τυπικές επιβαρύνσεις της διαδικασίας.

Η PE SUB Holdings, με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, το οποίο προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις που ο βασικός μέτοχος αποκτά πολύ υψηλά ποσοστά. Ομοίως, δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Intralot από το Χρηματιστήριο Αθηνών, στοιχείο που διασφαλίζει τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης των μετοχών και τη διατήρηση της εταιρείας στον κύκλο των εισηγμένων.

Η συγκεκριμένη επιλογή έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθώς απομακρύνει το ενδεχόμενο περιορισμού της ρευστότητας και προσφέρει στους επενδυτές τη δυνατότητα να παραμείνουν τοποθετημένοι στην Intralot.