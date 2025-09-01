Games
Επιχειρήσεις

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο

Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο
Πώς διαμορφώνονται οι τιμές της κιλοβατώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο από την ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σημαντική μείωση στις τιμές των κυμαινόμενων τιμολογίων της για τον Σεπτέμβριο, με το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν να διαμορφώνεται στα 0,129 €/kWh από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο.

Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή του τελευταίου έτους, ενώ το αντίστοιχο τιμολόγιο για τις ώρες χαμηλής χρέωσης πέφτει στα 0,1148 €/kWh, προσφέροντας πρόσθετα οφέλη σε πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

Παράλληλα, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all μειώνεται στα 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα μπλε τιμολόγια διατηρούν σταθερές ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα, το 12μηνο πρόγραμμα myHomeEnter κοστίζει 0,145 €/kWh και το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline 0,142 €/kWh, με το πρόγραμμα myHomeEnterTwo να προσφέρει 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής κατανάλωσης για διζωνικούς μετρητές.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι μειώσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για πελατοκεντρική πολιτική, διαφάνεια στις τιμές και ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με νέα τιμολόγια ρεύματος - Τι ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες

Καιρός σήμερα: Με ζέστη μας υποδέχεται ο Σεπτέμβριος

Νέα Αριστερά: Ο κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια περί μείωσης των τιμών στο ρεύμα

Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη

Περιοδεία Άδωνι Γεωργιάδη σε νοσοκομεία και ΚΥ στη Β. Ελλάδα

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Ξηροί καρποί: Τι προσφέρουν στα παιδιά – Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο αλλεργίας

Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

