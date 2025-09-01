Ηλεκτρικό ρεύμα: Αυτά είναι τα μειωμένα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές της κιλοβατώρας για τον μήνα Σεπτέμβριο από την ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σημαντική μείωση στις τιμές των κυμαινόμενων τιμολογίων της για τον Σεπτέμβριο, με το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν να διαμορφώνεται στα 0,129 €/kWh από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο.

Πρόκειται για τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή του τελευταίου έτους, ενώ το αντίστοιχο τιμολόγιο για τις ώρες χαμηλής χρέωσης πέφτει στα 0,1148 €/kWh, προσφέροντας πρόσθετα οφέλη σε πελάτες με διζωνικούς μετρητές.

Παράλληλα, το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all μειώνεται στα 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα μπλε τιμολόγια διατηρούν σταθερές ανταγωνιστικές τιμές.

Συγκεκριμένα, το 12μηνο πρόγραμμα myHomeEnter κοστίζει 0,145 €/kWh και το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline 0,142 €/kWh, με το πρόγραμμα myHomeEnterTwo να προσφέρει 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής κατανάλωσης για διζωνικούς μετρητές.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι μειώσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας για πελατοκεντρική πολιτική, διαφάνεια στις τιμές και ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας