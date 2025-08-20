World Burger Tour 2025: Το ταξίδι των κορυφαίων burgers ξεκινά από το Hard Rock Cafe Athens

Οι τελικοί του World Burger Tour 2025 συγκεντρώνουν κορυφαίους σεφ του Hard Rock Cafe από πέντε εμβληματικές πόλεις: Νέα Υόρκη, Τάμπα, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη και Μιλάνο.

Η Hard Rock International ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου τους πέντε φιναλίστ του ετήσιου διαγωνισμού World Burger Tour. Οι σεφ των Hard Rock Cafe από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές burger, εμπνευσμένες από την τοπική κουλτούρα της κάθε πόλης, έχοντας την καθοδήγηση της σεφ, content creator και brand partner Olivia Tiedemann, ώστε να τελειοποιήσουν τις γευστικές τους δημιουργίες.

Οι επισκέπτες, οι λάτρεις των burger και οι ταξιδιώτες μπορούν τώρα να απολαύσουν μια «γαστρονομική περιήγηση» στo Hard Rock Cafe Athens και φυσικά σε όλα τα Hard Rock Cafe ανά τον κόσμο, δοκιμάζοντας τις δημιουργίες των πέντε κορυφαίων φιναλίστ του World Burger Tour. Από τη Νέα Υόρκη και την Τάμπα έως τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη και το Μιλάνο, κάθε burger είναι εμπνευσμένο από αυθεντικές τοπικές γεύσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των προορισμών όπου δραστηριοποιείται η Hard Rock, τόσο μέσα από τα cafes όσο και μέσα από τα ξενοδοχεία της.

Οι φιναλίστ του World Burger Tour 2025 είναι:

Sweet & Smokey Burger - Hard Rock Cafe New York 2 μπιφτέκια smashed | μπουκιές τηγανητού cheesecake | τυρί Monterey Jack | μπέικον | σάλτσα σκόρδου (aioli) | χειροποίητη BBQ σάλτσα | τραγανά καραμελωμένα κρεμμύδια | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά

Condal Burger - Hard Rock Cafe Barcelona 2 μπιφτέκια smashed | τυρί Manchego | πικάντικη μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα | μαρμελάδα chorizo | μπέικον | BBQ σάλτσα | πίκλες | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά

Budapest Burger - Hard Rock Cafe Budapest 2 μπιφτέκια smashed | pulled pork | χειροποίητη μαρμελάδα δαμάσκηνου | τυρί cheddar | μαγιονέζα τρούφας | ρόκα | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά

Basilico Burger - Hard Rock Cafe Milan 2 μπιφτέκια smashed | τυρί provolone | ψητές ντομάτες Roma | μαγιονέζα με βότανα | φύλλα μαρουλιού | φρέσκος βασιλικός | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά

Clash of the Titus Burger - Hard Rock Cafe Tampa 2 μπιφτέκια smashed | τυρί smoked gouda | μαρμελάδα μπέικον | σάλτσα σκόρδου (aioli) | τραγανά κρεμμύδια julienne | φέτες αβοκάντο | μπέικον jalapeños | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά



«Τα burger που δημιούργησαν οι σεφ των Hard Rock Cafe είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το καθένα έχει δύο smashed μπιφτέκια (ο αγαπημένος μου τρόπος να φτιάχνω burger!) και προσφέρει μια γευστική εμπειρία που είναι και χορταστική και απρόσμενη – οι επισκέπτες θα τα λατρέψουν», δήλωσε η Olivia Tiedemann.

Αυτά τα πέντε κορυφαία smashed burgers συγκέντρωσαν τις περισσότερες παραγγελίες χάρη στα ξεχωριστά υλικά και τις δημιουργικές παραλλαγές τους πάνω σε κλασικές συνταγές, εξασφαλίζοντάς τους μια θέση στα μενού των Hard Rock Cafe παγκοσμίως. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Στο Hard Rock Cafe Athens αγκαλιάζουμε την παράδοση, τα ποιοτικά τοπικά υλικά και τη θαρραλέα γαστρονομική δημιουργία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να ταξιδέψουμε γευστικά τους επισκέπτες μας σε όλο τον κόσμο, μέσα από τις γεύσεις των cafe και των ταλαντούχων σεφ μας», δήλωσε ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής.

Για να βρείτε το πλησιέστερο Hard Rock Cafe και να δοκιμάσετε τα πέντε φιναλίστ burger, επισκεφθείτε το: https://cafe.hardrock.com/world-burger-tour.aspx.