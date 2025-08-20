Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

World Burger Tour 2025: Το ταξίδι των κορυφαίων burgers ξεκινά από το Hard Rock Cafe Athens

World Burger Tour 2025: Το ταξίδι των κορυφαίων burgers ξεκινά από το Hard Rock Cafe Athens
Οι τελικοί του World Burger Tour 2025 συγκεντρώνουν κορυφαίους σεφ του Hard Rock Cafe από πέντε εμβληματικές πόλεις: Νέα Υόρκη, Τάμπα, Βαρκελώνη, Βουδαπέστη και Μιλάνο.

Η Hard Rock International ανακοίνωσε στις 6 Αυγούστου τους πέντε φιναλίστ του ετήσιου διαγωνισμού World Burger Tour. Οι σεφ των Hard Rock Cafe από όλο τον κόσμο κλήθηκαν να δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές burger, εμπνευσμένες από την τοπική κουλτούρα της κάθε πόλης, έχοντας την καθοδήγηση της σεφ, content creator και brand partner Olivia Tiedemann, ώστε να τελειοποιήσουν τις γευστικές τους δημιουργίες.

Οι επισκέπτες, οι λάτρεις των burger και οι ταξιδιώτες μπορούν τώρα να απολαύσουν μια «γαστρονομική περιήγηση» στo Hard Rock Cafe Athens και φυσικά σε όλα τα Hard Rock Cafe ανά τον κόσμο, δοκιμάζοντας τις δημιουργίες των πέντε κορυφαίων φιναλίστ του World Burger Tour. Από τη Νέα Υόρκη και την Τάμπα έως τη Βαρκελώνη, τη Βουδαπέστη και το Μιλάνο, κάθε burger είναι εμπνευσμένο από αυθεντικές τοπικές γεύσεις που αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των προορισμών όπου δραστηριοποιείται η Hard Rock, τόσο μέσα από τα cafes όσο και μέσα από τα ξενοδοχεία της.

Οι φιναλίστ του World Burger Tour 2025 είναι:

  • Sweet & Smokey Burger - Hard Rock Cafe New York
    • 2 μπιφτέκια smashed | μπουκιές τηγανητού cheesecake | τυρί Monterey Jack | μπέικον | σάλτσα σκόρδου (aioli) | χειροποίητη BBQ σάλτσα | τραγανά καραμελωμένα κρεμμύδια | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά
  • Condal Burger - Hard Rock Cafe Barcelona
    • 2 μπιφτέκια smashed | τυρί Manchego | πικάντικη μαγιονέζα με καπνιστή πάπρικα | μαρμελάδα chorizo | μπέικον | BBQ σάλτσα | πίκλες | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά
  • Budapest Burger - Hard Rock Cafe Budapest
    • 2 μπιφτέκια smashed | pulled pork | χειροποίητη μαρμελάδα δαμάσκηνου | τυρί cheddar | μαγιονέζα τρούφας | ρόκα | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά
  • Basilico Burger - Hard Rock Cafe Milan
    • 2 μπιφτέκια smashed | τυρί provolone | ψητές ντομάτες Roma | μαγιονέζα με βότανα | φύλλα μαρουλιού | φρέσκος βασιλικός | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά
  • Clash of the Titus Burger - Hard Rock Cafe Tampa
    • 2 μπιφτέκια smashed | τυρί smoked gouda | μαρμελάδα μπέικον | σάλτσα σκόρδου (aioli) | τραγανά κρεμμύδια julienne | φέτες αβοκάντο | μπέικον jalapeños | σερβίρεται με πατάτες τηγανητές με μυρωδικά

«Τα burger που δημιούργησαν οι σεφ των Hard Rock Cafe είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το καθένα έχει δύο smashed μπιφτέκια (ο αγαπημένος μου τρόπος να φτιάχνω burger!) και προσφέρει μια γευστική εμπειρία που είναι και χορταστική και απρόσμενη – οι επισκέπτες θα τα λατρέψουν», δήλωσε η Olivia Tiedemann.

Αυτά τα πέντε κορυφαία smashed burgers συγκέντρωσαν τις περισσότερες παραγγελίες χάρη στα ξεχωριστά υλικά και τις δημιουργικές παραλλαγές τους πάνω σε κλασικές συνταγές, εξασφαλίζοντάς τους μια θέση στα μενού των Hard Rock Cafe παγκοσμίως. Ο τελικός νικητής θα ανακοινωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

«Στο Hard Rock Cafe Athens αγκαλιάζουμε την παράδοση, τα ποιοτικά τοπικά υλικά και τη θαρραλέα γαστρονομική δημιουργία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να ταξιδέψουμε γευστικά τους επισκέπτες μας σε όλο τον κόσμο, μέσα από τις γεύσεις των cafe και των ταλαντούχων σεφ μας», δήλωσε ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής.

Για να βρείτε το πλησιέστερο Hard Rock Cafe και να δοκιμάσετε τα πέντε φιναλίστ burger, επισκεφθείτε το: https://cafe.hardrock.com/world-burger-tour.aspx.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Το Hard Rock Cafe Athens παρουσιάζει το ATHENA BURGER: Μια αθηναϊκή γεύση στο Παγκόσμιο Burger Tour

Το Hard Rock Cafe Athens παρουσιάζει το ATHENA BURGER: Μια αθηναϊκή γεύση στο Παγκόσμιο Burger Tour

Entertainment
Hard Rock Cafe Athens: Το καλοκαίρι ξεκινά με γιορτή και ξεχωριστές στιγμές για όλους!

Hard Rock Cafe Athens: Το καλοκαίρι ξεκινά με γιορτή και ξεχωριστές στιγμές για όλους!

Entertainment
Ετήσια αύξηση 19% στις εταιρικές εκδηλώσεις του Hard Rock Cafe Athens

Ετήσια αύξηση 19% στις εταιρικές εκδηλώσεις του Hard Rock Cafe Athens

Επιχειρήσεις
Burgers υπάρχουν… με σχέδια επέκτασης των μεγάλων παικτών και «σφήνα» των ανεξάρτητων

Burgers υπάρχουν… με σχέδια επέκτασης των μεγάλων παικτών και «σφήνα» των ανεξάρτητων

Οικονομία

NETWORK

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr