Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Westnet: Στρατηγικός μετασχηματισμός με θετικό πρόσημο για το 2025

Westnet: Στρατηγικός μετασχηματισμός με θετικό πρόσημο για το 2025
Ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση +13%, η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά +21%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €500.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Αυξημένο κύκλο εργασιών, σημαντική ενίσχυση της μικτής κερδοφορίας και ουσιαστικά μειωμένα λειτουργικά έξοδα παρουσίασε η Westnet το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που δημιουργείται από τις στρατηγικές αλλαγές της προηγούμενης χρονιάς.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση +13%, η μικτή κερδοφορία ενισχύθηκε κατά +21%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά €500.000, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2025 επικεντρώνεται:

  • στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στους τομείς των λευκών συσκευών και του κλιματισμού,
  • στην ανάπτυξη των ιδιόκτητων brands Kydos (τηλεοράσεις) και Omnys (οικιακές συσκευές),
  • στην επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές
  • και στην ενίσχυση των b2b λύσεων και της τεχνικής υποστήριξης, ειδικά για εξειδικευμένες αγορές όπως ξενοδοχεία και φαρμακεία.

Το 2024 αποτέλεσε για την Westnet έτος στρατηγικής μετάβασης, στο οποίο υλοποιήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις εμπορικές και οργανωτικές δομές, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία:

  • υλοποίησε εκτεταμένο πλάνο εκσυγχρονισμού των εσωτερικών της δομών,
  • διατήρησε τα μερίδια αγοράς εντός Ελλάδας,
  • ανέλαβε σημαντικά IT έργα με στρατηγικούς συνεργάτες,
  • ενίσχυσε την παρουσία της στο Retail,
  • ανάπτυξε ιδιόκτητα brands, όπως Kydos και Omnys,
  • ανέλαβε έργα ψύξης/θέρμανσης σε όλη την Ελλάδα με προϊόντα AUX
  • και βελτίωσε ουσιαστικά την παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη.

Παρά τις επενδύσεις και τα μη επαναλαμβανόμενα κόστη που συνόδευσαν αυτές τις αλλαγές, και τα οποία οδήγησαν σε αρνητικό EBITDA και αποτελέσματα προ φόρων για το 2024, η εταιρεία διατήρησε τη διεθνή της παρουσία, με το 23% του κύκλου εργασιών να προέρχεται από εξωτερικές αγορές, επιτυγχάνοντας εισροή κεφαλαίων από πελάτες εξωτερικού για την υποστήριξη της εφοδιαστικής της αλυσίδας.

Η θετική πορεία του πρώτου εξαμήνου επιβεβαιώνει ότι οι αλλαγές που έγιναν αποδίδουν. Η στρατηγική πλέον εστιάζει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στη σταθερή βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

ΠΟΕΔΗΝ σε Γεωργιάδη για τις ελλείψεις στα νησιά

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

Τα φρέσκα ψάρια του Αυγούστου – Οφέλη στην υγεία

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Νέα στρατηγική συνεργασία της Westnet με τη Hotpoint για τη διανομή οικιακών συσκευών

Νέα στρατηγική συνεργασία της Westnet με τη Hotpoint για τη διανομή οικιακών συσκευών

Επιχειρήσεις
Η Westnet υποδέχεται τη νέα γενιά έξυπνων οικιακών συσκευών Dreame

Η Westnet υποδέχεται τη νέα γενιά έξυπνων οικιακών συσκευών Dreame

Επιχειρήσεις

NETWORK

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

ΙΣΑ: Παρέμβαση για να εφαρμοστεί ο νόμος για τον προσωπικό ιατρό και στους ιδιώτες παιδιάτρους

healthstat.gr
ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

ECDC: Νέο εργαλείο για τον περιορισμό της ιογενούς ηπατίτιδας στις ευρωπαϊκές φυλακές

healthstat.gr
Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

Νέα μελέτη εστιάζει στα οφέλη του γάλακτος χαμηλών λιπαρών στην υγεία

healthstat.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

Το καλοκαιρινό φρούτο που θρέφει τα καλά βακτήρια του εντέρου

healthstat.gr