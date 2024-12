Η Westnet υποδέχεται τη νέα γενιά έξυπνων οικιακών συσκευών Dreame

Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Dreame περιλαμβάνει ρομποτικές σκούπες, ασύρματες σκούπες στικ, σκούπες υγρής και ξηράς αναρρόφησης (Wet & Dry) για σκούπισμα και σφουγγάρισμα και συσκευές περιποίησης μαλλιών.

Η Westnet ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Dreame, έναν κορυφαίο κατασκευαστή παγκοσμίως στον τομέα των έξυπνων οικιακών συσκευών, φέρνοντας στην ελληνική αγορά προϊόντα με τεχνολογία αιχμής που αναβαθμίζουν την οικιακή άνεση των καταναλωτών.

Σε μια εκδήλωση με μήνυμα «Welcome to Your Dreame Home», η εταιρεία παρουσίασε τις προηγμένες λύσεις της Dreame που φέρνουν την επανάσταση στον οικιακό καθαρισμό και την προσωπική φροντίδα και αναφέρθηκε στη δυναμική της νέας αυτής συνεργασίας. Με δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες, η Dreame έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογική υπεροχή της καταδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας σε Έρευνα και Ανάπτυξη, εδραιώνοντας τη θέση της μέσα σε λίγα χρόνια ως δυνατό παίχτη στον κλάδο των έξυπνων οικιακών συσκευών.

Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Dreame περιλαμβάνει ρομποτικές σκούπες, ασύρματες σκούπες στικ, καθώς και σκούπες υγρής και ξηράς αναρρόφησης (Wet & Dry) για σκούπισμα και σφουγγάρισμα και τέλος, συσκευές περιποίησης μαλλιών. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων της όπως η ισχυρή απόδοση, ο κομψός και εργονομικός σχεδιασμός, η ευκολία στη χρήση και οι αυτοματισμοί, την έχουν οδηγήσει στην κατάκτηση υψηλών μεριδίων σε απαιτητικές αγορές όπως Νο1 στην Ιταλία και Νο2 σε Γερμανία και Γαλλία στις ρομποτικές σκούπες, με αντίστοιχα μεγάλα μερίδια και στην κατηγορία των Wet & Dry.

Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα κορυφαία μοντέλα της Dreame που διαθέτει η Westnet στην ελληνική αγορά, τα οποία ξεχωρίζουν για την πρωτοποριακή τεχνολογία και τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό τους:

R10 Pro : Επαναστατική ασύρματη σκούπα στικ με κορυφαία τεχνολογία αναρρόφησης, προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος και μακρά αυτονομία μπαταρίας

: Επαναστατική ασύρματη σκούπα στικ με κορυφαία τεχνολογία αναρρόφησης, προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος και μακρά αυτονομία μπαταρίας H12 Pro : Πολυλειτουργική σκούπα στικ που συνδυάζει υγρό και στεγνό καθάρισμα με εξαιρετική αποτελεσματικότητα

: Πολυλειτουργική σκούπα στικ που συνδυάζει υγρό και στεγνό καθάρισμα με εξαιρετική αποτελεσματικότητα D9 Max : Έξυπνη ρομποτική σκούπα με προηγμένη τεχνολογία χαρτογράφησης και αυτόνομης πλοήγησης

: Έξυπνη ρομποτική σκούπα με προηγμένη τεχνολογία χαρτογράφησης και αυτόνομης πλοήγησης L20 Ultra : Το απόλυτο σύστημα αυτόματου καθαρισμού για σκούπισμα και σφουγγάρισμα με ισχυρή αναρρόφηση και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου

: Το απόλυτο σύστημα αυτόματου καθαρισμού για σκούπισμα και σφουγγάρισμα με ισχυρή αναρρόφηση και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου Pocket : Επαγγελματικό εργαλείο περιποίησης μαλλιών με πολλαπλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας και καινοτόμο φορητό σχεδιασμό

: Επαγγελματικό εργαλείο περιποίησης μαλλιών με πολλαπλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας και καινοτόμο φορητό σχεδιασμό Gleam: Σεσουάρ με καινοτόμο τεχνολογία θέρμανσης που διατηρεί την υγρασία και τη φυσική λάμψη των μαλλιών

«Από την είσοδό της στην Ευρώπη, η Dreame έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση και έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών παρέχοντας μια εξειδικευμένη σειρά προϊόντων για την ευρωπαϊκή αγορά. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε τις πρωτοποριακές λύσεις έξυπνου σπιτιού στη δυναμική ελληνική αγορά σε συνεργασία με τη Westnet. Συνδυάζοντας την καινοτόμο τεχνολογία της Dreame με την εκτεταμένη εμπειρία της Westnet, στοχεύουμε στην παροχή κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή. Αυτή η συνεργασία αντανακλά την κοινή μας δέσμευση για ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών, διαμορφώνοντας το μέλλον της τεχνολογίας έξυπνου σπιτιού στην Ελλάδα», δήλωσε ο Kurt Wang, Country Manager, Dreame Tech UK, Ireland, and Greece.

Από την πλευρά της Westnet, ο Μάνθος Πάγκαλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Dreame αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να παρέχουμε προηγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Εστιάζοντας στην τεχνολογική αριστεία, στοχεύουμε στην αναβάθμιση της καθημερινότητας, προσφέροντας έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το χρήστη συσκευές που συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο άνετου και αποτελεσματικού οικιακού περιβάλλοντος. Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που προσφέρουν πραγματική αξία στον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενώ παράλληλα θέτουν νέα πρότυπα στην οικιακή τεχνολογία».