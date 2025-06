Η TP Greece ξεχωρίζει ξανά στην απομακρυσμένη εργασία

Χρυσή Διάκριση στα Contact Center World Awards EMEA 2025.

Η TP Greece, στρατηγικός digital operations integrator και κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων, απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Best Home / Remote Agent Program” στα φετινά Contact Center World Awards EMEA 2025, κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε συμμετοχές από Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου στο Βερολίνο, στο πλαίσιο των 20ών Global Top Ranking Performers Awards που διοργανώνει ο ανεξάρτητος οργανισμός Contact Center World – The Global Association for Contact Center & CX Best Practices - η μεγαλύτερη παγκόσμια κοινότητα επαγγελματιών στον χώρο των Contact Centers και του Customer Experience.

Την TP Greece εκπροσώπησε ο Δημήτρης Καζαζάκης, Director of Project Management, παρουσιάζοντας το case με τίτλο “Best Practices Leading the Work-From-Anywhere Revolution”. Η παρουσίαση εστίασε στους πυλώνες που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και αποδοτικό remote περιβάλλον, από την υιοθέτηση τεχνολογιών AI, μέχρι την αξιοποίηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EI), την ενσωμάτωση ενιαίων global διαδικασιών, την ασφάλεια, το asset lifecycle management και την real-time υποστήριξη των ομάδων.

Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την πολυδιάστατη στρατηγική της TP Greece, που εστιάζει όχι μόνο στην τεχνολογική αρτιότητα, αλλά και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της, προσφέροντας συνεχείς ευκαιρίες εξέλιξης, υποστήριξης και σύνδεσης - στοιχεία κρίσιμα για την απόδοση, τη συνοχή και την εμπειρία πελάτη.

H Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, δήλωσε: «Η δεύτερη συνεχόμενη Χρυσή διάκρισή μας αποδεικνύει ότι η απομακρυσμένη εργασία δεν αποτελεί ούτε τάση ούτε λύση ανάγκης, αλλά μια σταθερή και στοχευμένη στρατηγική. Μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογιών AI και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας με επίκεντρο τον άνθρωπο, έχουμε καταφέρει να μετατρέψουμε την απόσταση σε πλεονέκτημα – προσφέροντας ευελιξία στις ομάδες μας και μετρήσιμη αξία στους πελάτες μας. Η αναγνώριση αυτή μας εμπνέει να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο το μοντέλο μας και να ανεβάσουμε τον πήχη της καινοτομίας».

Με αυτήν τη νίκη, η TP Greece προκρίνεται στην παγκόσμια τελική φάση των φετινών βραβείων, η οποία θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, στο Λουτράκι, από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου. Εκεί θα διαγωνιστεί με τους νικητές των υπολοίπων γεωγραφικών περιφερειών του κόσμου, διεκδικώντας μία ακόμη κορυφαία διάκριση.