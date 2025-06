H INGROUP τιμήθηκε με 5 βραβεία στα Promotional Marketing Awards 2025

Διακρίθηκε σε πέντε κατηγορίες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική της ως ηγέτης στο Trade Marketing και του INFARM.

Η INGROUP, η 100% ελληνική εταιρεία με πάνω από 20 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην παροχή υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μετάκλησης Εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Trade Marketing και INPHARMA, απέσπασε πέντε βραβεία στην κορυφαία διοργάνωση των Promotional Marketing Awards 2025, που πραγματοποιήθηκαν από τη Boussias Events.

Πρόκειται για μια ακόμη ηχηρή επιβεβαίωση της μακροχρόνιας δέσμευσης της στην ποιότητα, την καινοτομία, τη στρατηγική σκέψη και τη συνεργασία με μερικά από τα μεγαλύτερα brands σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η αναγνώριση του ολιστικού οράματος της INGROUP

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό κόσμο, η INGROUP ξεχωρίζει για την ικανότητά της να μετατρέπει την πολυπλοκότητα σε στρατηγικά πλεονεκτήματα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας στοχευμένες προωθητικές ενέργειες που αγγίζουν κάθε πτυχή της καταναλωτικής εμπειρίας.

Τα φετινά βραβεία δεν ήταν απλώς επιβράβευση ενεργειών. Ήταν επισφράγιση μιας φιλοσοφίας που ενώνει το ανθρώπινο δυναμικό με τη συστηματικότητα, την τεχνολογία με το συναίσθημα, και την επικοινωνία με την ουσία.

Επιβράβευση Δημιουργικότητας & Στρατηγικής Σκέψης

Η φετινή συμμετοχή της INGROUP ανέδειξε την ικανότητά της να σχεδιάζει και να εκτελεί προγράμματα υψηλής στρατηγικής αξίας και αποτελεσματικότητας για κορυφαία brands όπως:

SARANTIS – CLINEA

BAT (British American Tobacco) – glo & Vuse σε Ελλάδα και Κύπρο

Τα στελέχη της INGROUP που βραβεύτηκαν, ανέδειξαν τις αξίες της συνεργασίας, της καινοτομίας και της απόλυτης προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη.

Κατηγορίες Βράβευσης

Gold Award – Κατηγορία: Best in Health & Pharmacy

"Στρατηγική συνεργασία στην Υγεία & Ομορφιά στο Φαρμακείο για τη σειρά προϊόντων CLINEA της SARANTIS"

Βραβευθέν στέλεχος: Άντζελα Χανδρινού, Account Manager CLINEA

Gold Award – Κατηγορία: Best Experiential Activation Non-Food

"Λανσάρισμα glo Hyper PRO & VUSE Reload – Προϊόντα εναλλακτικής νικοτίνης στην Κύπρο για τη BAT"

Βραβευθέν στέλεχος: Μαίρη Κιτσοπάνου, Project Leader CYPRUS glo + vuse

Bronze Award – Κατηγορία: Best Outdoor Activation

"Premium & Ολιστική εμπειρία λανσαρίσματος προϊόντων εναλλακτικής νικοτίνης glo Hyper PRO & VUSE Reload, στην Κύπρο”

Βραβευθέν στέλεχος: Μαίρη Κιτσοπάνου, Project Leader CYPRUS glo + vuse

Bronze Award – Κατηγορία: Best in Personal Care

"Συνεργασία με στρατηγικό προσανατολισμό στον τομέα της Προσωπικής Φροντίδας, για τα προϊόντα CLINEA by SARANTIS"

Βραβευθέν στέλεχος: Άντζελα Χανδρινού, Account Manager CLINEA

Bronze Award – Κατηγορία: Best in Tobacco

"Προώθηση Προϊόντων Θέρμανσης Καπνού Glo σε σημεία Μικρής Λιανικής στην Ελλάδα”

Βραβευθέντα στελέχη: Μαρία Μαχειμάρη - Senior Account Manager, Ξανθίππη Τσίπα - Account Manager, Ελένη Ρίζου – Junior Account Manager

Δέσμευση στην αριστεία – Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Κάθε επιτυχία της INGROUP είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων με όραμα, πάθος και τεχνογνωσία. Οι διακρίσεις αυτές δεν είναι απλώς αναγνώριση έργου. Είναι η απτή απόδειξη ότι η INGROUP οικοδομεί καθημερινά ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας, που ενώνει πελάτες, συνεργάτες και την αγορά συνολικά.

Με κοινή πυξίδα την καινοτομία, τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων αιχμής, data-driven στρατηγικές και πάνω απ’ όλα μια ανθρώπινη προσέγγιση που δεν ξεχνά ποτέ τον σκοπό πίσω από την απόδοση, η INGROUP δεν λειτουργεί απλώς ως πάροχος υπηρεσιών. Είναι ένας οργανισμός που εμπνέει, ενώνει και καθοδηγεί τις εξελίξεις στους τομείς που δραστηριοποιείται.