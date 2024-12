Zeus+Δione: Στρατηγική συνεργασία με το Halcyon Equity Partners για διεθνή ανάπτυξη

Η Zeus+Δione, το κορυφαίο ελληνικό lifestyle brand, ανακοίνωσε την είσοδο του Growth Private Equity Fund, Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, ως στρατηγικού επενδυτή.

Η συνεργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Zeus+Δione, με την υλοποίηση φιλόδοξων σχεδίων ανάπτυξης.

Η Zeus+Δione ιδρύθηκε το 2012 από τη Μαρέβα Μητσοτάκη και τη Δήμητρα Κολοτούρα, δύο γυναίκες με κοινό όραμα να αναδείξουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από σύγχρονες και υψηλής αισθητικής δημιουργίες. Ο οίκος από τότε κατάφερε να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική μόδα, με εξαγωγές και παρουσία σε σημαντικές αγορές διεθνώς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η νέα συνεργασία στοχεύει στη διεύρυνση της φυσικής παρουσίας του brand σε στρατηγικές τοποθεσίες εντός και εκτός Ελλάδας, στη δημιουργία νέων προϊοντικών κατηγοριών και στην ενίσχυση της πολυκαναλικής εμπειρίας των καταναλωτών. Στόχος είναι η εδραίωση της Zeus+Δione ως πρωταγωνιστή στη διεθνή σκηνή της μόδας, με σεβασμό στις αξίες αυθεντικότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας που τη χαρακτηρίζουν.

Η Δήμητρα Κολοτούρα, συνιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione, δήλωσε: «Η ίδρυση της Zeus+Δione βασίστηκε στην αγάπη μας για την ελληνική κληρονομιά και την ανάγκη να την αναδείξουμε μέσα από υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονες δημιουργίες. Με το Halcyon Equity Partners μας συνδέουν κοινές αξίες, όπως το ήθος, η δέσμευση για αυθεντικότητα, η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Μέσα από αυτή τη στρατηγική συνεργασία, εστιάζουμε στη διεθνή προβολή της ελληνικής δημιουργικότητας, διατηρώντας πάντα τις αρχές που μας καθορίζουν.»

Από την πλευρά της, η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner του Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, επισήμανε: «Η Zeus+Δione ενσαρκώνει ιδανικά τη στρατηγική μας, η οποία συνοψίζεται στο «Invest in the Best of Greece». Αναγνωρίσαμε στη Zeus+Δione τη μοναδικότητα του brand και τις τεράστιες προοπτικές του στην παγκόσμια αγορά. Η επένδυσή μας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στην ιδρύτρια, Δήμητρα Κολοτούρα, και στη διοικητική της ομάδα, με στόχο να αναδείξουμε τη Zeus+Δione σε διεθνές ορόσημο του χώρου της μόδας.»

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη Zeus+Δione, τοποθετώντας την ελληνική δημιουργικότητα στο επίκεντρο της παγκόσμιας μόδας.