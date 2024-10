Διπλή διάκριση της Kaizen Gaming στα SBC Awards 2024

Η Kaizen Gaming διακρίθηκε ως «Operator of the Year - Large» και για δεύτερη συνεχή χρονιά ως «Casino Operator of the Year».

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, αναδείχθηκε ως «Operator of the Year - Large» και, για δεύτερη συνεχή χρονιά ως «Casino Operator of the Year» στα SBC Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στη Λισαβόνα την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου. Η κατάκτηση του βραβείου «Operator of the Year – Large» αναγνωρίζει τη σταθερή δέσμευση της Kaizen Gaming στο υπεύθυνο παιχνίδι, γιορτάζοντας παράλληλα δώδεκα χρόνια παρουσίας, διαρκούς επιτυχίας και ανάπτυξης στον χώρο του online gaming. Με κεντρικό άξονα το φιλόδοξο όραμα «Kaizen 2626», σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία στοχεύει να δραστηριοποιείται σε 26 αγορές μέχρι το 2026, το βραβείο επιβραβεύει επίσης τη δέσμευση της εταιρείας σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, καθώς και τις χορηγικές συνεργασίες με πρωταθλήματα, κορυφαίους συλλόγους και αθλητές παγκοσμίως. Ανάμεσα σε αυτές τις χορηγίες φυσικά ξεχώρισαν εκείνες του CONMEBOL Copa America 2024 και του UEFA EURO 2024. Η αναγνώριση της Kaizen Gaming ως «Casino Operator of the year» για δεύτερη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει την αφοσίωση της εταιρείας στο να προσφέρει στους χρήστες της εξαιρετικά ελκυστικές και καινοτόμες εμπειρίες παιχνιδιού, αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τους αυστηρούς ρυθμιστικούς κανόνες στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Ο Julio Iglesias Hernando, Chief Commercial Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε σχετικά: «Η κατάκτηση βραβείων είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε που έχουμε φτάσει και να γιορτάσουμε το πάθος της ομάδας μας, που μας έχει οδηγήσει στην καταξίωση. Οι άνθρωποί μας δουλεύουν εντατικά για να προσφέρουν στους πελάτες μας τα πιο καινοτόμα προϊόντα στον κλάδο μας. Προχωρώντας σταθερά προς την επίτευξη του στόχου μας, να δραστηριοποιούμαστε σε 26 χώρες έως το 2026, είναι σημαντικό να κάνουμε μια παύση και να γιορτάζουμε. Θέτουμε συνεχώς νέα πρότυπα για την παροχή των πιο αξιόπιστων, ασφαλών και συναρπαστικών εμπειριών παιχνιδιού στους πελάτες μας παγκοσμίως. Οι τελευταίοι 12 μήνες ήταν κοπιαστικοί, γεμάτοι προκλήσεις, αλλά και με πάρα πολλές σπουδαίες επιτυχίες, όπως οι συνεργασίες μας την UEFA και την CONMEBOL για το EURO και το Copa America 2024 αντίστοιχα. Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους μας. Τους ευχαριστούμε που πάντα προσπαθούν για το κάτι παραπάνω. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή. Το χρωστάμε στους πελάτες μας και στους εαυτούς μας, να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε μπροστά» Τα SBC Awards, εδώ και έντεκα χρόνια, επιβραβεύουν και αναγνωρίζουν τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των τυχερών παιγνίων και του gaming. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο MEO Arena της Λισαβόνας, την τελευταία ημέρα του SBC Summit, όπου παρευρέθηκαν 25.000 επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και 600 εκθέτες που παρουσίασαν τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα του i-gaming. Παρουσιαστής της τελετής των βραβείων ήταν ο θρυλικός Δανός παλαίμαχος τερματοφύλακας, Πέτερ Σμάιχελ. Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν