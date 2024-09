Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για δράσεις του προγράμματος Equall

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει την υλοποίηση των δράσεων Women Founders and Makers, Women Back to Work, Women in Agriculture και Profession has no Gender, στο πλαίσιο του προγράμματος Equall - Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, οι αιτήσεις για τον 6ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Back to Work, καθώς και για τον 5ο κύκλο του Women in Agriculture, έχουν ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσουν έως τις 25 Οκτωβρίου 2024. Μέχρι σήμερα, 1.183 γυναίκες έχουν συμμετάσχει και ωφεληθεί άμεσα από τις συγκεκριμένες δράσεις. Το πρόγραμμα Profession has no Gender, που υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point, συνεχίζεται και τη σχολική χρονιά 2024-2025. Το πρόγραμμα Equall, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022, περιλαμβάνει πολυδιάστατες δράσεις που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην εξάλειψη έμφυλων στερεοτύπων και στην ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, προάγοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Οι δράσεις υποστήριξης των γυναικών, όπως το Women Founders and Makers, προσφέρουν επιμόρφωση και καθοδήγηση σε γυναίκες που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ το Women Back to Work στοχεύει στην επανένταξη γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης και χρήσης της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Το πρόγραμμα Women in Agriculture επικεντρώνεται στην ενίσχυση των γυναικών στον αγροτικό τομέα με επιμορφωτικές δράσεις και συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπλέον, το πρόγραμμα Profession has no Gender επιδιώκει την καταπολέμηση επαγγελματικών στερεοτύπων, προσφέροντας καθοδήγηση σε μαθητές και μαθήτριες από μέντορες που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακά στερεοτυπικά επαγγέλματα, με στόχο να επηρεάσει τις επαγγελματικές τους επιλογές με γνώμονα την ισότητα των φύλων.