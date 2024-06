KG Law Firm: Το ανθρώπινο στοιχείο καθοριστικός παράγοντας των επιτυχημένων επενδύσεων

Εταίροι της δικηγορικής εταιρείας μίλησαν για τις εξελίξεις στον κόσμο των επενδύσεων, κατά τη διάρκεια του Mergers & Acquisitions Summit και του Athens Riviera Summit.

Η σημασία των στρατηγικών επενδύσεων και η αξία των σχέσεων εμπιστοσύνης, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στις οποίες συμμετείχαν οι Εταίροι της Δικηγορικής Εταιρείας Κυριακίδης Γεωργόπουλος (KG Law Firm), κατά τη παρουσία τους σε δύο σημαντικά συνέδρια, που έλαβαν χώρα στην Αθήνα, την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Οι Εταίροι Απόστολος Γεωργαντάς και Κίμων Τσακίρης, αναφέρθηκαν στη νέα εποχή των επενδύσεων, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, ο καθένας με τη δική του εμπειρία και εξειδίκευση, συνομιλώντας από τις δύο άκρες της Πρωτεύουσας.

Στο συνέδριο Mergers & Acquisitions Summit, που διοργανώθηκε από την Tsomokos Communications και το New Money, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Απόστολος Γεωργαντάς, κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση «Dealbreaker or dealmaker? Delineating acquisition strategies for success», ανέδειξε τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο των επενδύσεων. Το μακροοικονομικό περιβάλλον και οι συνθήκες της αγοράς θέτουν τις βάσεις για να ευδοκιμήσουν οι συμφωνίες σε τοπικό επίπεδο.

Ο ρόλος του νομικού συμβούλου είναι καταλυτικός στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Παράλληλα, η σημασία της εμπιστοσύνης και της κοινής επιχειρηματικής φιλοσοφίας, σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο είναι αδιαμφησβήτητη για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων.

Λειτουργώντας ως καταλύτης σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνών οργανισμών και εταιρειών, η KG Law Firm, πιστεύει στην αξία της συνεργασίας και στη δημιουργία κοινού οφέλους προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία στα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Από το Four Seasons Hotel Astir, όπου διοργανώθηκε το πρώτο Athens Riviera Summit και το roundtable του περιοδικού Fortune Greece με τίτλο “Real Estate, Tourism & Growth”, ο Κίμων Τσακίρης, μίλησε για τη σημασία των επενδύσεων στον τουρισμό, και συγκεκριμένα εκείνων που πραγματοποιούνται στον αστικό ιστό. Με τη δυναμική ανάπτυξη της Αθήνας και του Πειραιά, αναπτύσσεται ο τουρισμός πόλεως και μέσω αυτού δίνεται νέα πνοή σε υποβαθμισμένες γειτονιές.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη που δείχνουν πλέον οι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάγκη προστασίας των αστικών κέντρων από τον κίνδυνο του υπερτουρισμού. Επεσήμανε ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική, καθώς και σημαντικές υποδομές, προκειμένου να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις του διογκούμενου κύματος τουρισμού. Κατέληξε στο ότι το Ελληνικό είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης, το νέο παράδειγμα που ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.