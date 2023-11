Η AVE A.E. ανακοίνωσε ότι μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. (65% θυγατρική της AVE A.E.) προχώρησε στην εξαγορά της εταιρείας «ΧΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ», η οποία διατηρεί έντεκα καταστήματα super market στην Αθήνα έναντι τιμήματος 3.150 χιλ. ευρώ και τα οποία θα μετονομαστούν σε Carrefour Express.

Επίσης η AVE A.E ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ίδρυσε μέσω της θυγατρικής εταιρείας RETAIL & MORE A.E. την Retail & More Bulgaria. (100% θυγατρική της RETAIL & MORE AE), η οποία υπέγραψε συμφωνητικό με το GROUP CARREFOUR για το Master franchise agreement στην Βουλγαρία.

Οι συμφωνίες αυτές εντάσσονται στην στρατηγική του Ομίλου AVE για επέκταση των δραστηριοτήτων στον τομέα των τροφίμων-ποτών σε λιανική & χονδρική.