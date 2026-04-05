Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Εισαγωγέων του Renault Group, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου 2025, η Grand in Europe».

Πρόκειται για την υψηλότερη διάκριση που έχει απονεμηθεί διαχρονικά σε εισαγωγέα των μαρκών Renault & Dacia στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον επίσημο τρόπο τη δυναμική πορεία, τη στρατηγική συνέπεια και τη συνολική αναβάθμιση της παρουσίας των δύο μαρκών στην ελληνική αγορά.

Από τις 23 έως τις 25 Μαρτίου, η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου χάρτη του Renault Group, φιλοξενώντας το Διεθνές Συνέδριο Εισαγωγέων του Ομίλου. Πάνω από 100 σύνεδροι, εκπροσωπώντας εισαγωγείς από 70 χώρες – από τη Λατινική Αμερική και την Κορέα έως την Αφρική και την Αυστραλία – έδωσαν το «παρών» στην ελληνική πρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης.

Η φιλοξενία των προσκεκλημένων έφερε τη σφραγίδα της Grand Automotive Hellas, η οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου την οργάνωση του Συνεδρίου. Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η τελετή βράβευσης των κορυφαίων εισαγωγέων παγκοσμίως και το επίσημο gala dinner πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση της Grand Automotive Hellas με τον τίτλο «Most Improved Importer of the Year in Europe». Πρόκειται για μια εξαιρετικά τιμητική διάκριση, η οποία απονέμεται για πρώτη φορά διαχρονικά σε εισαγωγέα του Renault Group στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας.

Με τη συγκεκριμένη βράβευση, το Renault Group αναγνώρισε επισήμως τη καθοριστική συμβολή της GA Hellas στην ενίσχυση και εδραίωση των μαρκών Renault και Dacia στην ελληνική αγορά. Η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων κατά +56% (2024 έναντι 2025), καθώς και το ρεκόρ ταξινομήσεων εικοσαετίας και για τις δύο μάρκες, αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη της δυναμικής αυτής πορείας.

Παράλληλα, η διάκριση αναδεικνύει τη συνολική αναβάθμιση της εικόνας των μαρκών στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Από την ποιοτική αναδιάρθρωση του Δικτύου Επίσημων Διανομέων και Επισκευαστών, έως τη δημιουργία του boutique καταστήματος rnlt© στο Κολωνάκι, η GA Hellas έχει επενδύσει ουσιαστικά στην εμπειρία πελάτη – τόσο στον τομέα των πωλήσεων όσο και του after sales.

Η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου στην Αθήνα και η σημαντική αυτή βράβευση δεν αποτελούν μόνο μια επιβράβευση της μέχρι σήμερα πορείας της GA Hellas, αλλά και μια ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του Renault Group στην ελληνική ομάδα – μια εμπιστοσύνη που μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερη φιλοδοξία για το μέλλον.