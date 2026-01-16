Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν το 9,6% του συνόλου.

Το 86,1% των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα είναι βενζινοκίνητα, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς τη χρήση βενζίνης στον στόλο των Ι.Χ.

Παρότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν το 2023, εκτιμάται ότι η εικόνα δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά, με το μερίδιο των βενζινοκίνητων να εμφανίζεται σήμερα μόνο οριακά μειωμένο. Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα εκτιμάται ότι δεν ξεπερνούν το 9,6% του συνόλου, ενώ ιδιαίτερα περιορισμένη παραμένει η διείσδυση εναλλακτικών τεχνολογιών, καθώς τα υβριδικά αντιστοιχούν μόλις στο 1,8% και τα αμιγώς ηλεκτρικά στο 0,2% του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2024 που ανακοίνωσε χθες η ACEA η μέση ηλικία των επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανέρχεται στα 17,8 έτη, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 12,7 έτη. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Εσθονία με 17,5 έτη και στην τρίτη η Μάλτα με 16,1 έτη. Στον αντίποδα, τον νεότερο στόλο επιβατικών διαθέτουν το Λουξεμβούργο με μέση ηλικία 8,2 έτη, η Αυστρία με 9,2 έτη, η Ιρλανδία με 9,7 έτη και η Δανία με 9,8 έτη.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ΕΕ στα επαγγελματικά οχήματα τύπου βαν. Η μέση ηλικία τους στη χώρα φθάνει τα 21,2 έτη, όταν στην ΕΕ περιορίζεται στα 12,9 έτη. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και τα φορτηγά, με τη μέση ηλικία στην Ελλάδα να ανέρχεται στα 22,9 έτη, έναντι 14 ετών σε επίπεδο ΕΕ.

Η μοναδική κατηγορία στην οποία η Ελλάδα δεν καταλαμβάνει την πρώτη θέση είναι αυτή των λεωφορείων. Η μέση ηλικία των λεωφορείων που κυκλοφορούν στη χώρα είναι 17,2 έτη, ελαφρώς χαμηλότερη από τη Ρουμανία, όπου φθάνει τα 17,8 έτη, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ διαμορφώνεται στα 12,2 έτη.