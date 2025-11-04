Η ΑΑΔΕ ανάρτησε τη Δευτέρα στην πλατφόρμα myCAR τα ειδοποιητήρια του 2026 δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ενημερωθούν για τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

Τα τέλη κυκλοφορίας καθορίζονται από το έτος ταξινόμησης, τις εκπομπές CO2 και τα κυβικά, με τις τιμές που ισχύουν για κάθε όχημα θα διαμορφωθούν και φέτος ως εξής:

Α. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα:

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Β. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

01-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Γ. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Δ. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.200

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ε. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ.

Βήμα - βήμα η διαδικάσια

Η διαδικασία πληρωμής

Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθείται η εξής διαδικασία.

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:

myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Η προθεσμία και τα πρόστιμα

Η προθεσμία εξόφλησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής, η ΑΑΔΕ έχει εισαγάγει νέο σύστημα προστίμων, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με την περίοδο καθυστέρησης:

25% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου 2026.

50% επί του τέλους εάν η πληρωμή πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο 2026.

100% επί του τέλους εάν η πληρωμή γίνει από την 1η Μαρτίου 2026 και έπειτα.

Σημειώνεται πως το ελάχιστο πρόστιμο καθορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξαρτήτως του ύψους του τέλους.