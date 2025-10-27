Η Mercedes-Benz άνοιξε τις πύλες του πιο εξελιγμένου Κέντρου Δοκιμών Φωτισμού στην Ευρώπη, ενισχύοντας το ήδη εντυπωσιακό Παγκόσμιο Κέντρο Δοκιμών της στο Immendingen.

Το νέο κτήριο, μήκους 135 μέτρων και ύψους οκτώ, είναι ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του παγκοσμίως και προσφέρει τη δυνατότητα δοκιμών συστημάτων φωτισμού υπό πλήρως ελεγχόμενες, σταθερές και επαναλαμβανόμενες συνθήκες, ανεξάρτητα από την ώρα ή τον καιρό.

Στο εσωτερικό του έχει διαμορφωθεί ένας ρεαλιστικός επαρχιακός δρόμος με ειδικά μείγματα ασφάλτου, ανακλαστήρες κάθε 20 μέτρα και ανδρείκελα πεζών, ώστε οι μηχανικοί να μπορούν να αξιολογούν τη συμπεριφορά των προβολέων με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Μέχρι και πέντε αυτοκίνητα μπορούν να δοκιμάζονται ταυτόχρονα, ενώ η συνολική επένδυση για την κατασκευή του νέου Κέντρου ανήλθε στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, έπειτα από δύο χρόνια εργασιών.

Η λειτουργία του εντάσσεται στο ευρύτερο οικοσύστημα του Immendingen, μιας τεράστιας εγκατάστασης που αποτελεί σήμερα την καρδιά της ερευνητικής δραστηριότητας της Mercedes-Benz. Εκεί, πάνω από 30 διαφορετικά είδη δοκιμών πραγματοποιούνται σε δίκτυο οδοστρωμάτων συνολικού μήκους 86 χιλιομέτρων, προσομοιώνοντας κάθε πιθανό τύπο διαδρομής – από αυτοκινητόδρομους και επαρχιακούς δρόμους μέχρι ορεινά περάσματα και κακοτράχαλα εκτός δρόμου τερέν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο πλήρως αυτοματοποιημένος κυκλικός δρόμος αντοχής «Heide», όπου ρομπότ αναλαμβάνουν να οδηγήσουν τα οχήματα σε εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το τερέν περιλαμβάνει λακκούβες, σαμαράκια και λιθόστρωτα, προσομοιώνοντας σκληρή καθημερινή χρήση και επιτρέποντας στα πρωτότυπα να «ωριμάζουν» πιο γρήγορα. Ένα μόνο χιλιόμετρο στο Heide ισοδυναμεί με περίπου 150 χιλιόμετρα σε πραγματικό δρόμο, ενώ οι δοκιμές μπορεί να ξεπεράσουν τα 6.000 χιλιόμετρα, αντιστοιχώντας σε 300.000 χιλιόμετρα καθημερινής χρήσης.

Η αυτοματοποίηση δεν εξασφαλίζει μόνο ακρίβεια και 24ωρη λειτουργία, αλλά μειώνει και τη σωματική καταπόνηση των δοκιμαστών, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και στην αποδοτικότητα των διαδικασιών. Παράλληλα, το ψηφιακό δίδυμο κάθε μονάδας –από το πεδίο Heide έως το νέο Κέντρο Φωτισμού– επιτρέπει τη δημιουργία λεπτομερών προσομοιώσεων.

Το σύστημα έχει χαρτογραφηθεί ψηφιακά με ακρίβεια υποχιλιοστού, επιτρέποντας στα τμήματα εξέλιξης να πραγματοποιούν χιλιάδες ψηφιακά χιλιόμετρα προτού καν κυλήσει ένα αυτοκίνητο στον πραγματικό δρόμο. Οι μηχανικοί δοκιμάζουν περισσότερες από 100 διαφορετικές παραλλαγές ανάρτησης σε εικονικό περιβάλλον και μόνο οι πλέον κατάλληλες προχωρούν σε φυσικές δοκιμές. Η προσέγγιση αυτή μειώνει σημαντικά τους χρόνους ανάπτυξης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας για βιώσιμη τεχνολογική πρόοδο.

«Το Κέντρο Δοκιμών και Τεχνολογίας του Immendingen είναι το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο πεδίο δοκιμών της Mercedes-Benz, όπου οι πραγματικές και οι εικονικές δοκιμές συγχωνεύονται ιδανικά. Με την ψηφιακή χαρτογράφηση, τα αυτοματοποιημένα προγράμματα και την πιο σύγχρονη τεχνολογία αισθητήρων, κάνουμε την εξέλιξη των οχημάτων πιο αποδοτική, πιο γρήγορη και πιο βιώσιμη από ποτέ», δηλώνει ο Markus Schäfer, Chief Technology Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG.

Το Immendingen δεν είναι απλώς ένα πεδίο δοκιμών, αλλά ένας μικρόκοσμος του πραγματικού κόσμου: 5.200 στρέμματα γης, 286 διασταυρώσεις, υψομετρικές διαφορές σχεδόν 180 μέτρων και δρόμοι που αναπαράγουν τις συνθήκες και τις σημάνσεις από Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα και Ιαπωνία. Μέχρι και 400 οχήματα μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία, ενώ ειδικές διαδρομές διαθέτουν κλίσεις έως 100%. Για δοκιμές αισθητήρων σε μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός, η Mercedes-Benz έχει εγκαταστήσει έναν «τεχνητό ήλιο», με κινητούς προβολείς ικανούς να προσομοιώσουν το φως της ημέρας ακόμη και υπό συννεφιά, ενώ ειδικά συστήματα αναπαράγουν έντονες βροχοπτώσεις ή ψεκασμό νερού.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: περίπου το 80% των δοκιμών που παλαιότερα πραγματοποιούνταν σε δημόσιους δρόμους εκτελούνται πλέον εντός του Immendingen, μειώνοντας δραστικά τις διεθνείς μετακινήσεις και συνεπώς το ανθρακικό αποτύπωμα. Από τη θεμελίωση του χώρου πριν από δέκα χρόνια –στο έδαφος μιας πρώην στρατιωτικής βάσης– η Mercedes-Benz έχει επενδύσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή και τη συνεχή επέκταση των εγκαταστάσεων. Περισσότερα από 30.000 οχήματα έχουν ήδη διανύσει πάνω από 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών, ισοδύναμα με 2.500 περιφορές γύρω από τη Γη.

Η συντήρηση των εκτάσεων ανατίθεται σε κοπάδια προβάτων που αποτρέπουν την ανάπτυξη θάμνων, ενώ λάμα φροντίζουν για την προστασία τους από τις αλεπούδες. Η αρμονική αυτή συνύπαρξη τεχνολογίας και περιβάλλοντος, αποτυπώνει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τη φιλοσοφία της εταιρείας: πρόοδος μέσα από καινοτομία, ακρίβεια και σεβασμό προς τον κόσμο γύρω μας.