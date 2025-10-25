Το Zeekr 7X απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία 5 αστέρων στην αξιολόγηση ασφάλειας Euro NCAP.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7X απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς θεσμούς αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων.

Μετά τις διακρίσεις των Zeekr 001 Shooting Brake και Zeekr X compact SUV το 2024, με το Zeekr X να κερδίζει επιπλέον το βραβείο Best in Class για την κατηγορία Μικρό SUV και Αμιγώς Ηλεκτρικά Οχήματα, το νέο αποτέλεσμα για το Zeekr 7X σηματοδοτεί ότι κάθε μοντέλο Zeekr που διατίθεται στην Ευρώπη διαθέτει πλέον την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων Euro NCAP. Ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η Zeekr στην ασφάλεια σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης των οχημάτων της.

Το Zeekr 7X, όπως και τα Zeekr 001 και Zeekr X, έχει αναπτυχθεί πάνω στη σύγχρονη SEA modular vehicle architecture, η οποία αξιοποιεί έξυπνο συνδυασμό υλικών, συμπεριλαμβανομένου υπερ-υψηλής αντοχής χάλυβα, για τη μέγιστη προστασία επιβατών. Μοναδικό χαρακτηριστικό του Zeekr 7X είναι το πίσω υποπλαίσιο, κατασκευασμένο από μία ενιαία χυτή αλουμινένια δομή, αντί για συναρμολογούμενα τμήματα, μια καινοτομία που αυξάνει τη στιβαρότητα του αμαξώματος και, κατ’ επέκταση, την ασφάλεια.

Στην ήδη υψηλή παθητική ασφάλεια προστίθεται μια πλήρης σουίτα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), όπως:

Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης με ανίχνευση πεζών & ποδηλατών

Προσαρμοζόμενο Cruise Control

Αυτόματη Αλλαγή Λωρίδας

3D Ψηφιακή Πανοραμική Κάμερα

Προειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας εμπρός & πίσω

Προβολή Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Head-up Display

Σύστημα Ελέγχου Επαγρύπνησης Οδηγού

Ανίχνευση Παρουσίας Παιδιού

Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης, το σύστημα πέδησης ενεργοποιείται αυτόματα για την αποφυγή δευτερογενούς πρόσκρουσης.

Το Zeekr 7X εισάγει και ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ασφάλειας: έναν αυτόματο θραυστήρα παραθύρου, σχεδιασμένο να διευκολύνει την έξοδο από το όχημα αν αυτό εγκλωβιστεί σε νερό. Ενεργοποιείται μηχανικά, μέσω μοχλού κάτω από το υποβραχιόνιο του οδηγού, χωρίς χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέροντας αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία σε κάθε συνθήκη.

Η μέγιστη αξιολόγηση ασφάλειας Euro NCAP αποτελεί μόνο ένα από τα στοιχεία που καθιστούν το Zeekr 7X μια ελκυστική επιλογή στην κατηγορία του. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV προσφέρεται με επιλογή μοτέρ πίσω κίνησης ή διπλού μοτέρ τετρακίνησης, μέγιστη αυτονομία έως 615 χλμ. (WLTP) και χάρη στην τεχνολογία 800V, δυνατότητα ταχείας φόρτισης 10-80% σε μόλις 13 λεπτά.