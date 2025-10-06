KGM Torres Hybrid: Το νέο υβριδικό SUV με off-road χαρακτήρα

Η KGM παρουσίασε το Torres Hybrid, το νέο της υβριδικό SUV, το οποίο με μήκος 4,71 μέτρων και μεταξόνιο 2.680 χιλιοστών τοποθετείται ανάμεσα στις κατηγορίες C και D, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στα compact και τα μεσαία SUV.

Η σχεδίασή του αποπνέει έντονο off-road χαρακτήρα, με έντονες γραμμές στο αμάξωμα, χαρακτηριστικούς προβολείς LED, το εικονικό «κάλυμμα» ρεζέρβας στην πέμπτη πόρτα και ζάντες έως 20 ιντσών, που ενισχύουν τη στιβαρή του παρουσία.

Στο εσωτερικό, το Torres Hybrid δίνει έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία και την εργονομία. Δύο οθόνες 12,3 ιντσών συνθέτουν τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment, ενώ η καμπίνα προσφέρει 32 επιλογές ατμοσφαιρικού φωτισμού και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα και συσκευές. Το πορτμπαγκάζ φτάνει έως 1.662 λίτρα, ανάλογα με τη θέση των πίσω καθισμάτων, εξασφαλίζοντας κορυφαία πρακτικότητα.

Σε επίπεδο ασφάλειας, η KGM εξόπλισε το Torres Hybrid με πλαίσιο υψηλής αντοχής (78% χάλυβας υψηλής αντοχής), οκτώ αερόσακους – μεταξύ των οποίων και αερόσακο γονάτου οδηγού – και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης (ADAS). Σ’ αυτά περιλαμβάνονται το αυτόματο φρενάρισμα, η παρακολούθηση τυφλής γωνίας, καθώς και κάμερες 360 μοιρών.

Καρδιά του υβριδικού SUV είναι το σύστημα Dual Tech Hybrid System, το οποίο συνδυάζει έναν 1.5 turbo βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα 130 kW και το υβριδικό κιβώτιο e-DHT. Η μπαταρία των 1,83 kWh επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία έως και 94% σε αστικές συνθήκες, με αποτέλεσμα η μέση κατανάλωση να κυμαίνεται μεταξύ 5,9 και 6,1 λίτρων/100 χλμ.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα λειτουργίας (Comfort, Sport, Eco), ενώ το σύστημα ανάκτησης ενέργειας προσαρμόζεται δυναμικά. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη ηχομόνωση και την αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος, προσφέρουν πολιτισμένη και σταθερή οδική συμπεριφορά.

Με το Torres Hybrid, η KGM επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας έναν συνδυασμό τεχνολογίας, ασφάλειας και αποδοτικότητας, με χαρακτήρα που δεν κρύβει τις εκτός δρόμου καταβολές του.