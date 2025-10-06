Η Renault επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπών κόστους, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν έχει στοιχεία να αναφέρει, επειδή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Η Renault σχεδιάζει να περικόψει 3.000 θέσεις εργασίας σε υποστηρικτικές λειτουργίες μέσω εθελοντικών απολύσεων, όπως ανέφερε το γαλλικό ενημερωτικό δελτίο L' Informe.

Στο πλαίσιο ενός σχεδίου εξοικονόμησης κόστους που ονομάζεται Arrow, η Renault θέλει να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού σε υπηρεσίες υποστήριξης, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά και το μάρκετινγκ, κατά 15%. To «ψαλίδι» αναμένεται να οδηγήσει σε περίπου 3.000 περικοπές θέσεων εργασίας στα κεντρικά γραφεία της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Παρίσι και σε άλλες τοποθεσίες παγκοσμίως, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Το ενημερωτικό δελτίο επικαλέστηκε μία πηγή που γνωρίζει το θέμα, η οποία δήλωσε ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η Renault επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περικοπών κόστους, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν έχει στοιχεία να αναφέρει, επειδή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

«Δεδομένων των αβεβαιοτήτων στην αγορά αυτοκινήτων και του εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, επιβεβαιώνουμε ότι εξετάζουμε τρόπους για να απλοποιήσουμε τις λειτουργίες μας, να επιταχύνουμε την εκτέλεση και να βελτιστοποιήσουμε τα πάγια κόστη μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Renault στις 4 Οκτωβρίου.

Στο τέλος του 2024 η Renault απασχολούσε 98.636 υπαλλήλους παγκοσμίως.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε τον Ιούλιο καθαρές ζημίες 11,13 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης μίας απομείωσης αξίας 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ στη συνεργαζόμενη Nissan, όπως αναφέρει η «The Sun».

Εξαιρουμένης της υποτίμησης, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 460,31 εκατομμύρια ευρώ, λιγότερο από το ένα τρίτο του επιπέδου του προηγούμενου έτους, λόγω της ασθενέστερης αγοράς βαν, του κόστους που σχετίζεται με τα ηλεκτρικά οχήματα και των εμπορικών πιέσεων σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο νέος επικεφαλής, Φρανσουά Προβό -που διορίστηκε τον Ιούλιο μετά την αποχώρηση του Λούκα ντε Μέο για την Kering, ιδιοκτήτη της Gucci- πρέπει να αποκαταστήσει τα περιθώρια κέρδους, να επαναφέρει την πιστοληπτική αξιολόγηση της Renault σε επενδυτική βαθμίδα και να βρει τρόπους για να αντιμετωπίσει η σχετικά μικρή αυτοκινητοβιομηχανία τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών και τον έντονο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, λένε οι αναλυτές.

Η είδηση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο Γάλλος κατασκευαστής και η αδελφή του μάρκα Dacia ήταν τα τελευταία θύματα κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με τη «The Sun».

Δεδομένα πελατών, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, email, αριθμών τηλεφώνου και αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων, ενδεχομένως έχουν κλαπεί από χάκερ. Ως αποτέλεσμα, σε ένα πρόσφατο email που έστειλε στους πελάτες, ο «γίγαντας» της αυτοκινητοβιομηχανίας προειδοποίησε για πιθανό ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή απάτες.

Ωστόσο, διαβεβαιώνουν ότι καμία οικονομική πληροφορία, όπως στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή κωδικοί πρόσβασης, δεν παραβιάστηκε.

Η Renault δήλωσε ότι η παραβίαση έλαβε χώρα μέσω τρίτου παρόχου που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία δεδομένων και όχι μέσω των εσωτερικών συστημάτων της.

Η επίθεση έκτοτε έχει περιοριστεί και τα συστήματα της Renault παραμένουν ασφαλή.

Ωστόσο, θα επηρεάσει ορισμένους Βρετανούς οδηγούς και η Renault έχει εκδώσει προειδοποίηση προς τους πελάτες να είναι προσεκτικοί με ύποπτα email ή τηλεφωνήματα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η Jaguar Land Rover (JLR) αντιμετώπισε μία μεγάλη κυβερνοεπίθεση και διέκοψε τις παραγωγικές δραστηριότητές της καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου.

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία αποδίδει τις απώλειες στις «αβεβαιότητες στην αγορά αυτοκινήτων και το εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ